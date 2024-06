Apple Intelligence na sebe nechá čekat do roku 2025, letos přijdou jen střípky

Apple nám slibuje podstatně lepšího digitálního asistenta Siri, který má být postaven na Apple Intelligence. Ten by se měl objevit v systémech iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia, nicméně se zdá, že to jen tak rychle nebude, ačkoli se tyto systémy očekávají s uvedením nových zařízení v září. Mark Gurman z Bloombergu se totiž nechal slyšet, že Apple chce být s těmito funkcemi velmi opatrný a ze začátku uveden jen některé z nich, a to ještě jen pro některé uživatele (pouze jako preview). Na většinu pokročilejších funkcí si tak budeme muset počkat do roku 2025. Siri tak bude přicházet k vyšší inteligenci jen pozvolna.

Důvodů má být několik. Apple si nechce uříznout ostudu, pokud by se ukázalo, že to nefunguje tak, jak má. Proto budou tyto funkce dostupné nejprve zejména pro testery. Současně také některé funkce vyžadují přístup na cloud (Private Cloud Compute), ačkoli se Apple snažil jako primární poselství celé funkce zdůrazňovat to, že půjde především o výpočty lokálně na zařízení. Společnost potřebuje pro toto připravit dostatečně robustní cloudovou infrastrukturu, která bude postavena na jeho vlastních čipech Apple M, stejně tak potřebuje dále trénovat potřebné algoritmy. Letos (ale patrně až ke konci roku) by se tak některých vylepšení mohl dočkat e-mail, ten by mohl umět kategorizovat e-maily, vytvářet nákupní seznamy a podobně. Přijít by měly také prioritní notifikace, sumarizace webových stránek, hlasové poznámky nebo generativní AI pro obraz stejně jako Genmoji.



Naopak většina vylepšení Siri jako přirozenější odpovědi, sémantické indexování obsahu, porozumění lokálním datům na zařízení, integrace s nativními aplikacemi i aplikacemi třetích stran, to vše patrně přijde až v roce 2025.