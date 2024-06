Apple Intelligence přichází. Elon Musk ale spojení s ChatGPT považuje za nepřijatelné riziko

Pokud jste včera sledovali keynote k vývojářské konferenci WWDC 2024, asi jste tam po většinu času neviděli nějaké zázračné novinky, spíše příjemná vylepšení. Apple si i sám ze sebe udělal trochu legraci s kalkulačkou pro iPad, která ale svými schopnostmi skutečně zabodovala. Na závěr ale představil to, nač se dlouho čekalo, umělou inteligenci Apple Intelligence. Prezentace k ní ale byla, jak to jenom říct, poněkud zvláštní. Pojďme se ale nejprve podívat, co má všechno vlastně umět.



Jde o pokročilého digitálního asistenta, který nabízí např. funkci Rewrite. Vámi napsaný text umožňuje přepsat do čitelnější formy, udělat ho více přátelským nebo naopak formálním. Uživateli umožňuje zkontrolovat gramatiku, nabídnout alternativní slova nebo části vět. Summarize pak umožňuje vytvořit rychlý "výcuc" ze zvoleného textu. Toto má být velmi užitečné např. u e-mailů, kdy nezobrazí první řádky obsahující obvykle neužitečné oslovení, ale sumarizaci e-mailu, takže člověk má lepší povědomí o tom, co je v e-mailu, aniž by ho otevíral. Toto může poskytnout ve formě odstavce, odrážek, seznamu nebo tabulky.

Procházením e-mailů dokáže zjistit, které jsou ty prioritní, dokáže z nich vytvářet i záznamy do kalendáře. Smart Reply pak asistuje při odpovídání na e-mail a dokáže i zjistit, na co ještě nebylo v rámci e-mailu odpovězeno. Rozpoznává také důležitost notifikací, což rozšiřuje předchozí systém Focus, kde lze uživatelům nastavit prioritu v tom, kdy vás kdo může kontaktovat. Notes (poznámky) nyní umožňují nahrávat, přepisovat i sumarizovat také audio, tedy např. i nahrávaný hovor.

Image Playground je generativní AI pro obraz, umožňuje vytvářet avatary ve stylu animací, ilustrací nebo kreseb. Můžete tak na základě fotografie vytvořit kreslenou postavičku sebe nebo toho, s kým komunikujete, Apple tak představuje rovněž Genmoji (emoji generované AI na základě popisu). V Notes umí překreslovat vámi zvolené náčrtky do mnohem realističtějších kreseb. Díky možnosti procházet vaše fotografie je mnohem snazší hledání snímků dle popisu. Umí také tyto fotografie editovat a např. odstraňovat nechtěné objekty.

Dostáváme se také k zásadnímu vylepšení Siri. Ta je postavena na základě Apple Intelligence a uživatel s ní může komunikovat hlasově i textově. Zvládne rozumět kontextu a zájmenům, takže pochopí např. z konverzace, že adresu v textu má přiřadit dané osobě a podobně. Spolupracovat může i s aplikacemi třetích stran a přináší výše zmíněná vylepšení v různých místech operačních systémů Applu.

A teď kontroverze. Bezpečnost a soukromí. Apple si vždy zakládal na vysokém soukromí a mnohokrát na to v prezentaci upozorňoval. Apple Intelligence má totiž běžet lokálně na zařízení a ne na cloudu. Jenže pak přišla zmínka o Private Cloud Compute. To není nic zvláštního, na cloudu se zpracovává hodně dat ohledně AI a ostatně takto to fungovalo vždy. Zvláštní ale bylo to, když Apple řekl, že konkurence to dělá špatně, protože data zpracovává na cloudu a člověk nikdy neví, co se s těmito daty děje, což pro Apple neplatí. A pak představil v podstatě totéž, cloudové zpracování dat. Většina AI běží sice v případě Applu na zařízení, pokud to ale lokální systém nezvládne, přejde zpracovávání na výkonnější cloud. Data mají být šifrovaná, okamžitě mazána, a asi tu bude velmi vysoká úroveň bezpečnosti a soukromí, ale přece jen je to opět ten samý slib poskytovatele cloudové služby. Které můžeme, ale také nemusíme věřit.





Operační systémy iOS 18, iPad0S 18 a macOS Sequoia budou navíc nabízet i možnost doptat se ChatGPT. Uživatel to bude muset při každém dotazu explicitně povolit, přičemž může zdarma využívat GPT-4o . OpenAI se nedozví nic o IP adresách a společnost nebude ukládat tyto příkazy. Není třeba si vytvářet účet, nicméně kdo má vlastní placenou verzi, může ji s Apple Intelligence provázat.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Tohle se ale mnoha lidem nelíbí, a přestože se Apple mnohokrát snažil upozornit na to, jak jsou jeho novinky bezpečné a jak moc zachovávají soukromí, je to právě tato oblast, která se stala terčem posměšků po celém internetu. Elon Musk dokonce zveřejnil tweet, že pokud je GPT integrován na úrovni OS, pak všem ve svých společnostech zakáže používání iPhonů a ty budou před příchodem odkládány do Faradayovy klece, aby se OpenAI nedostalo k žádným datům. Otázkou je, zda je Android bezpečnější.