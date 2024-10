Apple iPhone 16 sice má Wi-Fi 7, ale pomalé. Nemá totiž 320MHz šířku pásma

Apple iPhone 16 jsou poněkud kontroverzními novinkami. Mnozí jim vyčítají nedostatek inovací a označují je za "největší inkrementální" upgrade, oceňuje se ale např. rozhraní Wi-Fi 7 a některé jeho funkce, mezi ně ale nepatří podpora 320MHz šířky pásma. Evropský standard tohoto rozhraní má jedno takové, americké rovnou tři, nicméně nové iPhony nepodporují ani jedno. Mobilní telefonyjsou poněkud kontroverzními novinkami. Mnozí jim vyčítají nedostatek inovací a označují je za "největší inkrementální" upgrade, oceňuje se ale např. lepší opravitelnost přístrojů . Dalším nepříjemným zjištěním je, že iPhony 16 sice podporujía některé jeho funkce, mezi ně ale nepatří podpora 320MHz šířky pásma. Evropský standard tohoto rozhraní má jedno takové, americké rovnou tři, nicméně nové iPhony nepodporují ani jedno.

Podle specifikací tu tedy máme podporu IEEE 802.11be, ale maximálně jen ve 160MHz šířce pásma. Výsledkem je, že se navzdory novějšímu standardu přenosové rychlosti nijak nemění a jsou stejné jako u iPhonů 15 s Wi-Fi 6E. V případě 2,4GHz frekvence jde teoreticky o 229 Mbps, u 5GHz a 6GHz frekvencí jde pak shodně o 2400 Mbps. V případě využití 320MHz šířky pásma by ale teoretické maximum mělo činit 5,8 Gbps. Problém zveřejnil server Les Numeriques , který to i otestoval. Jak iPhony 15, tak i iPhony 16 se nedokázaly dostat výrazněji přes 1,6-1,7 Gbps, což jsou praktické rychlosti při využití Wi-Fi 6E. Otázkou nyní je, zda se tato limitace v budoucnu odstraní aktualizací firmwaru, nebo to tak zůstane, ať už z důvodu softwarového nebo hardwarového.

Pochopitelně si musíme klást i otázku, jak velký je to problém ve skutečnosti. Ono 1,6 Gbps je přece jen 200 MB/s, a to bezdrátově rozhodně není nízká rychlost (co velkého vlastně tak rychle přenášet?). Užitečnější by mohly být další technologie rozhraní Wi-Fi 7, které umožňují udržovat rozumné rychlosti i při vyšším rušení (a o to tady možná i šlo).