iFixit oceňuje opravitelnost nových iPhonů 16 a rychlou výměnu baterie, dostaly 7/10

Časy se mění a s nimi i některé postoje společnosti Apple. Ta na nátlaky z mnoha stran významně poupravila svůj postoj k opravitelnosti svých telefonů a nyní patří paradoxně ne k těm nejprotivnějším, ale spíše k těm, které opravy docela usnadňují, i když i to má své limity. S novými telefony se postupně objevují návody na opravy, dostupné jsou také náhradní díly i nástroje pro jejich opravu. Máme zde také nový Repair Assistant v operačním systému iOS 18, který usnadňuje párování nových komponent s telefonem. Nemalou změnou je také výměna baterie.



Nedávno se totiž mluvilo o tom, že baterie budou mít nový způsob uchycení a server iFixit, který zveřejňuje postupy oprav a hodnotí opravitelnost produktů, se zaměřil i na tuto vlastnost. Toto se potvrdilo u rozebíraného iPhonu 16. Ten měl akumulátor s kovovým pouzdrem a novým "lepidlem". Když na systém aplikujete napětí, oxidace hliníkového substrátu a migrace hliníkových kationtů do "lepidla" způsobí, že spojení mezi substrátem a "lepidlem" ztratí svou sílu a baterie není dále připevněna k telefonu, přičemž současně není celá ulepená. Lze ji tedy jednoduše vyjmout. Opačná polarita pak naopak baterii "přilepí". Při 9V napětí (stačí normální 9V baterie) by tento proces měl trvat zhruba 1,5 minuty. iFixit zkusil i vyšší napětí, při 20 V to trvalo jen 5 sekund, přičemž Apple říká, že je možné jít až na 30 V. Naopak při použití 5V napětí toto "odlepování" trvalo přes 6 minut.