Apple iPhone 16e nemá MagSafe, cílovka to dle Applu nechce

Bude zajímavé sledovat, jak u zákazníků zaboduje nový smartphone. Ten byl představen před několika dny , přičemž pozitivně zaujal tím, že má jako první 5G modem od Applu. Ten se navíc ukazuje být poměrně rychlým a úsporným , takže ústup od Qualcommu se zdá být spíše pozitivním krokem. Mělo by se to tak projevit i na výdrži baterie. Přítomnost jediného fotoaparátu a pro mnohé příliš vysoká cena základního iPhonu (16.990 Kč za 128GB verzi) ale vzbuzuje i kritiku. Další věcí, která přichází na přetřes, je absence bezdrátového nabíjení MagSafe. Podle Applu to ale typičtí uživatelé těchto telefonů nevyžadují, a tak to tento model nemá. Můžeme ale předpokládat, že za tím stojí spíše snaha o úsporu nákladů na výrobu.

To naštěstí neznamená, že by telefon vůbec nepodporoval bezdrátové nabíjení. To je ale podporováno jen ve formě standardu Qi na základním výkonu 7,5 W. Uvážíme-li, že iPhone 16e má zhruba 14,7Wh baterii, mělo by to znamenat, že plně bude nabit za zhruba 2 hodiny. Přes drát by měl ale umožnit nabíjení mnohem rychlejší, mezi 0 a 50 % by to měl s 20W a silnějšími adaptéry dle Applu zvládnout za 30 minut. Připomeňme, že ostatní iPhony podporující MagSafe přes toto rozhraní podporují 15W nebo i ještě rychlejší 25W nabíjení, což je výrazně lepší, nicméně v ohledu na konkurenci spíše podprůměrné. Některé čínské telefony zvládnou špičkově třeba i 80 W , některé i více.