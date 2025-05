Apple iPhone 17 Air s tloušťkou 5,5 mm má mít baterii s kapacitou jen 2800 mAh

Je dobře známo, že Apple chce nahradit nepříliš úspěšný model iPhone 16 Plus supertenkým. Ten má být nejstylovějším modelem s ultratenkým tělem a nízkou hmotností. Předpokládá se tak přítomnost jediného zadního fotoaparátu, nicméně stále bude mít velký displej, a to pravděpodobně s 6,6" úhlopříčkou. Měl by být ještě tenčí než už tak velmi tenký Samsung Galaxy S25 Edge . Zatímco Samsung má tloušťku 5,8 mm a hmotnost 162 gramů, iPhone 17 Air by se měl dostat dokonce na 5,5 mm a pouhých 145 gramů.

Jak jsme ale už nedávno naznačovali , proslýchá se, že to kvůli rozměrům odskáče kapacita akumulátoru. Nyní se dostala na světlo světa i ona údajná kapacita baterie, kterou by měl tento nový telefon mít. Podle zpráv má jít o pouhých 2800 mAh, což je ještě výrazně méně než už tak hodně nízkých 3900 mAh u Galaxy S25 Edge. Na druhou stranu dodejme, že iPhony 16 a 16 Pro mají kapacitu pod 3600 mAh a jejich výdrž je překvapivě slušná, takže by to nemuselo být tak špatné, jak to vypadá na papíře (výrazně dokáže překonat nejeden Android s 5000mAh baterkou).