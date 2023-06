Apple M2 Ultra dostává 24 jader CPU a až 192 GB sdílené paměti

Společnost Apple zahájila svou vývojářskou konferencia na ní byl představen i nový procesor. Tato novinka spojuje dva čipy M2 Max pomocí extrémně rychlé sběrnice UltraFusion, která zajišťuje propustnost 2,5 TB/s. Vše je vytvořeno tak, aby se procesor pro systém tvářil jako jeden jediný procesor, takže pro vývojáře se při vývoji aplikací nic nemění. Jejich aplikace mohou běžet na čipu M2, M2 Pro a M2 Max stejně jako na M2 Ultra, i když ten je slepením dvou procesorů. Výsledný procesor má 24 CPU jader, a to 16 výkonných a 8 úsporných. M1 Ultra měl také 16 výkonných jader, ale jen 4 úsporná. Celkový počet jader se tak zvýšil o 20 %. Protože se ale navyšoval v oblasti úsporných jader, tak by se celkový výkon měl zvýšit o méně než oněch 20 %. Jenže další úpravy procesoru vyráběného druhou generací 5nm procesu u TSMC umožnily dosáhnout toho, že CPU výkon je právě o těch 20 % vyšší. V případě DaVinci Resolve však došlo k mnohem větším nárůstům, a to až o 50 %.