Apple M1 Ultra: dvě CPU v jednom, která překonají 28jádrový Xeon

Dnešní keynote společnosti Apple přinesla jednu významnou novinku, procesor M1 Ultra. Poněvadž vyrábět větší čip než M1 Max by bylo technicky velmi komplikované, Apple se uchýlil ke spojování dvou čipů do jednoho. To obvykle nese spoustu problémů, jako je horší propustnost i problémy pro programátory. To zde bylo do značné míry eliminováno. Apple použil architekturu UltraFusion, která spojuje dva čipy M1 Max do jednoho, a ten se takto tváří i pro samotný operační systém. Pro programátory je tak úplně jedno, zda jejich aplikace poběží na základní M1, M1 Pro, M1 Max nebo M1 Ultra, kód se tomu vůbec nemusí přizpůsobovat.



Procesor s extrémním počtem 114 miliard tranzistorů umožňuje svým dvěma polovinám komunikovat rychlostí 2,5 TB/s s nízkou latencí. Výsledkem může být až 20jádrové CPU s 16 výkonnými jádry a 4 úspornými. Výkonná jádra mají 192kB instrukční a 128kB datovou cache a celkem 48 MB L2 cache. U úsporných jader je to 128kB, resp. 64kB a 8 MB L2 cache.



Podle Applu nabízí při 60W spotřebě o 90 % vyšší výkon než 16jádrový Core i9-12900K, resp. při stejném výkonu má o více než 100 W nižší spotřebu (tam, kde Intel bere skoro 160 W, se M1 Ultra spokojí s lehce přes 40 W). Apple dále zmiňuje, že výkon CPU je 3,8× vyšší proti 10jádru ve 27" iMacu, o 90 % překonává 16jádrový Xeon a proti 28jádrovému Xeonu v Macu Pro má nabídnout o 60 % vyšší výkon.



Pokud jde o grafiku, tak GPU v M1 Ultra nabídne 64 jader, což je 8krát více než u M1 a 16krát více než v mobilních telefonech iPhone 13. Máme zde 8192 EU, podporu 196608 vláken, 21 TFLOPS, 660 GTx/s a 330 GPx/s. Apple slibuje, že GPU v procesoru M1 Ultra bude dosahovat výkonu high-endové RTX 3090, ale místo cca 310 W bude spotřebovávat jen nějakých 110 W.

Znovu se zdvojnásobila paměťová propustnost unifikované paměti, která může být využita jako RAM i paměť pro GPU. Její rychlost nyní dosahuje 800 GB/s a celková kapacita může být nově až 128 GB. 32jádrový Neural Engine zvládne 22 bilionů operací za sekundu a máme zde další navýšení jednotek pro práci s videem. M1 Ultra tak zvládne přehrávat 18 videosekvencí v 8K ProRes 422. Jednotky umí akcelerovat H.264, H.265 (HEVC), ProRes i ProRes RAW. Máme zde 2 dekódovací jednotky, 4 kódovací a 4 jednotky pro ProRes.



Ceny souvisejících / podobných produktů: