Apple M4 přijde do MacBooku Air už tento týden

Mac mini. Ten má v základu za 17.490 Kč s DPH nejvýkonnější variantu Apple M4 s 10jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 16jádrovým NPU, dále tu najdeme 16 GB jednotné paměti a malé 256GB úložiště. Základní 8jádro tak v nabídce nenajdete. Tento procesor je ale v 8jádrové variantě např. v počítači iMac, který je v poslední verzi k dispozici také i s displejem s nanotexturou. Brzy bychom ho ale měli najít také v notebooku MacBook Air. Skoro před rokem představila společnost Apple procesor M4 , který může mít až 10 jader (4P+6E). Vylepšilo se také 10jádrové GPU a jeho 16jádrové NPU Neural Engine nabídne výkon 38 AI TOPS. Najdeme ho např. v novém. Ten má v základu za 17.490 Kč s DPH nejvýkonnější variantu Apple M4 s 10jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 16jádrovým NPU, dále tu najdeme 16 GB jednotné paměti a malé 256GB úložiště. Základní 8jádro tak v nabídce nenajdete. Tento procesor je ale v 8jádrové variantě např. v počítači iMac, který je v poslední verzi k dispozici také i s displejem s nanotexturou. Brzy bychom ho ale měli najít také v notebooku MacBook Air.

Vše napovídá tomu, že by novinka měla být představena už v průběhu tohoto týdne. Výkon procesoru by se tak pro MacBook Air měl opět o něco zvýšit. Zde připomeňme, že kvůli Apple Intelligence už Apple oficiálně nenabízí varianty s 8 GB RAM, a to i v případě modelů s méně výkonnými staršími procesory M2 a M3, kdy je vždy základem 16 GB RAM. Mluví se nicméně i o tom, že by procesor Apple M4 mohl dostat také tablet iPad Air (buď současně nebo o trochu později). Tim Cook totiž na svém účtu X (Twitteru) oznámil, že se tento týden bude něco dít ohledně řady "Air". Zatím tedy nevíme jistě, zda to bude jen MacBook Air nebo i iPad Air, je ale téměř jisté, že to bude minimálně ten první.