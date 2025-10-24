Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Virtuální realita
>
Apple

Apple M5 míří do Vision Pro. Cena zůstává, déle vydrží a mohou mít dvojitý popruh

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple M5 míří do Vision Pro. Cena zůstává, déle vydrží a mohou mít dvojitý popruh
Brýle pro virtuální a smíšenou realitu Apple Vision Pro dostaly před několika dny novou verzi s procesorem Apple M5. Mají více výkonu i delší výdrž.
Reklama
Apple Vision Pro nebyly zrovna povedeným produktem. Společnost je dokonce kvůli nezájmu přestala vyrábět, nicméně nyní přichází s mírně upravenou variantou. Že by se zde udála nějaká výrazná revoluce, díky které by se prodeje mohly výrazně nastartovat, to tu asi nenajdeme. Místo procesoru M2 je tu nový M5. Ten má 10jádrové CPU (4P+6E) místo původního 8jádra, 10jádrové GPU (včetně Neural Acceleratorů), 16jádrový Neural Engine, hardwarově akcelerovaný ray-tracing, 16 GB unifikované paměti s propustností 153 GB/s. Dále je tu čip Apple R1 s propustností 256 GB/s, který má zajišťovat zpoždění do 12 ms.
 
Apple Vision Pro M5
 
Optický systém s displeji je mírně vylepšený, máme zde MicroOLED s celkovými 23 MPx a 7,5µm pixely (Apple tvrdí, že renderuje o 10 % pixelů více), snímkovací frekvence pak mohou být 90, 96, 100 nebo až 120 Hz. Pokrývá 92 % barevného prostoru DCI-P3.
 
Máme tu dvě HR kamery 6 kamer sledující okolí, 4 kamery pro sledování očí, TrueDepth kameru i LiDAR. Dále jsou zde 4 inerciální jednotky (IMU), senzor blikání a okolního světla. Přihlašování se nadále děje pomocí rozpoznávání duhovky (Optic ID). Vedle jiného procesoru tu máme vylepšení výdrže, které se z 2-2,5 hodin dostává na 2,5-3 hodiny (běžné využití/přehrávání videa). Hmotnost externího akumulátoru zůstává na 353 gramech, nicméně zatímco u verze s M2 Apple udával hmotnost headsetu 600-650 gramů (a už to bylo příliš), u novinky je to 750-800 gramů. 
 
Operačním systémem je visionOS 26 a díky procesoru M5 by měla být nová verze mnohem lepší pro úlohy s AI. Kompatibilní je s milionem aplikací z App Store, 3000 z nich jsou pak psány přímo pro Vision Pro. Novinkou je volitelný dvojitý popruh, který má usnadnit nošení brýlí a je kompatibilní i s původní verzí. 
 
Apple Vision Pro M5
 
Hraní s brýlemi by mělo být zábavné i díky podpoře ovladačů Sony DualSense a PlayStation VR2 Sense. Logitech Muse je pak digitálním perem pro Vision Pro, které může být dalším zajímavým způsobem, jak s brýlemi pracovat. Apple zde např. vyzdvihuje možnost zkoušení si virtuálních prezentací ve Steve Jobs Theater při použití aplikace Keynote. Stejně tak Apple spolupracuje s průmyslem a existují aplikace pro virtuální kokpity letadel, v Porsche si člověk může virtuálně vytvořit svůj nový vůz, v UC San Diego Health pak pomocí 3D zobrazování zlepšují péči o pacienty. Zajímavostí je i vliv na životní prostředí. I když se stále mezi veřejností tvrdí, že se lithiové baterie nedají pořádně recyklovat, v případě baterie pro Vision Pro je 100 % kobaltu z recyklovaných baterií.
 
Pokud jde o cenu, ta se nemění a začíná na 3499 USD za 256GB verzi. 512GB verze je za 3699 USD a 1TB varianta vyjde na 3899 USD. Dioptrické čočky Zeiss Optical Inserts vyjdou na 149 USD, ty pro čtení pak na 99 USD.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (2)|Další z rubriky:
OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
Včera, Milan Šurkala1
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
BenQ uvádí 4K projektory TK705i a TK705STi s 3000 ANSI lumeny
9.10.2025, Milan Šurkala1
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
28.9.2025, Milan Šurkala2
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
28.9.2025, Milan Šurkala1
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Uber nabízí řidičům nový způsob výdělku. Mohou trénovat nejrůznější AI systémy
Uber nabízí řidičům nový způsob výdělku. Mohou trénovat nejrůznější AI systémy
Dnes, Milan Šurkala
TSMC vyrobilo v Arizoně první čipy Nvidie, ty ale pro pouzdření musí na Tchaj-wan
TSMC vyrobilo v Arizoně první čipy Nvidie, ty ale pro pouzdření musí na Tchaj-wan
Dnes, Milan Šurkala1
Samsung Odyssey OLED G50SF aneb 27" herní OLED monitor za 569 EUR
Samsung Odyssey OLED G50SF aneb 27" herní OLED monitor za 569 EUR
Včera, Milan Šurkala2
OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
Včera, Milan Šurkala1
Problém se školním autobusem má i Waymo, NHTSA ho vyšetřuje kvůli ignorování stopky
Problém se školním autobusem má i Waymo, NHTSA ho vyšetřuje kvůli ignorování stopky
22.10.2025, Milan Šurkala6
Opět se objevují zmínky o Ryzenu 9 9950X3D2 s dvojitou 3D V-Cache i novém 8jádru
Opět se objevují zmínky o Ryzenu 9 9950X3D2 s dvojitou 3D V-Cache i novém 8jádru
22.10.2025, Milan Šurkala2
Intel 18A má velkého zákazníka, Microsoft na něm má vyrábět AI akcelerátor Maia
Intel 18A má velkého zákazníka, Microsoft na něm má vyrábět AI akcelerátor Maia
22.10.2025, Milan Šurkala5
Nvidia uvedla 72GB verzi karty RTX PRO 5000
Nvidia uvedla 72GB verzi karty RTX PRO 5000
22.10.2025, Milan Šurkala1