Apple M5 míří do Vision Pro. Cena zůstává, déle vydrží a mohou mít dvojitý popruh
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Brýle pro virtuální a smíšenou realitu Apple Vision Pro dostaly před několika dny novou verzi s procesorem Apple M5. Mají více výkonu i delší výdrž.
Reklama
Apple Vision Pro nebyly zrovna povedeným produktem. Společnost je dokonce kvůli nezájmu přestala vyrábět, nicméně nyní přichází s mírně upravenou variantou. Že by se zde udála nějaká výrazná revoluce, díky které by se prodeje mohly výrazně nastartovat, to tu asi nenajdeme. Místo procesoru M2 je tu nový M5. Ten má 10jádrové CPU (4P+6E) místo původního 8jádra, 10jádrové GPU (včetně Neural Acceleratorů), 16jádrový Neural Engine, hardwarově akcelerovaný ray-tracing, 16 GB unifikované paměti s propustností 153 GB/s. Dále je tu čip Apple R1 s propustností 256 GB/s, který má zajišťovat zpoždění do 12 ms.
Optický systém s displeji je mírně vylepšený, máme zde MicroOLED s celkovými 23 MPx a 7,5µm pixely (Apple tvrdí, že renderuje o 10 % pixelů více), snímkovací frekvence pak mohou být 90, 96, 100 nebo až 120 Hz. Pokrývá 92 % barevného prostoru DCI-P3.
Máme tu dvě HR kamery 6 kamer sledující okolí, 4 kamery pro sledování očí, TrueDepth kameru i LiDAR. Dále jsou zde 4 inerciální jednotky (IMU), senzor blikání a okolního světla. Přihlašování se nadále děje pomocí rozpoznávání duhovky (Optic ID). Vedle jiného procesoru tu máme vylepšení výdrže, které se z 2-2,5 hodin dostává na 2,5-3 hodiny (běžné využití/přehrávání videa). Hmotnost externího akumulátoru zůstává na 353 gramech, nicméně zatímco u verze s M2 Apple udával hmotnost headsetu 600-650 gramů (a už to bylo příliš), u novinky je to 750-800 gramů.
Operačním systémem je visionOS 26 a díky procesoru M5 by měla být nová verze mnohem lepší pro úlohy s AI. Kompatibilní je s milionem aplikací z App Store, 3000 z nich jsou pak psány přímo pro Vision Pro. Novinkou je volitelný dvojitý popruh, který má usnadnit nošení brýlí a je kompatibilní i s původní verzí.
Hraní s brýlemi by mělo být zábavné i díky podpoře ovladačů Sony DualSense a PlayStation VR2 Sense. Logitech Muse je pak digitálním perem pro Vision Pro, které může být dalším zajímavým způsobem, jak s brýlemi pracovat. Apple zde např. vyzdvihuje možnost zkoušení si virtuálních prezentací ve Steve Jobs Theater při použití aplikace Keynote. Stejně tak Apple spolupracuje s průmyslem a existují aplikace pro virtuální kokpity letadel, v Porsche si člověk může virtuálně vytvořit svůj nový vůz, v UC San Diego Health pak pomocí 3D zobrazování zlepšují péči o pacienty. Zajímavostí je i vliv na životní prostředí. I když se stále mezi veřejností tvrdí, že se lithiové baterie nedají pořádně recyklovat, v případě baterie pro Vision Pro je 100 % kobaltu z recyklovaných baterií.
Pokud jde o cenu, ta se nemění a začíná na 3499 USD za 256GB verzi. 512GB verze je za 3699 USD a 1TB varianta vyjde na 3899 USD. Dioptrické čočky Zeiss Optical Inserts vyjdou na 149 USD, ty pro čtení pak na 99 USD.
Zdroj: flatpanelshd.com, apple.com