Apple Mac Pro je velmi snadné opravit, tvrdí iFixit

Společnostje známá tím, že její produkty jsou často v podstatě neopravitelné. V případě notebooků nevyměníte v podstatě nic, protože je vše pevně na základní desce. A i oprava toho, co by se normálně vyměnit dalo, je komplikovaná. Proto bylo zajímavé sledovat, jak si povede nový počítač Apple Mac Pro , když jeho mobilní verze MacBook Pro v tomto testu totálně propadla a odnesla si jediný bod z 10. Jeho desktopový bráška je na tom ale úplně jinak a od iFixitu si odnesl neočekávaných 9 bodů z 10. To je u Applu dost překvapením a leckdo čekal, že zde hodně přituhne. Nestalo se, desktop je desktopem a je plně modulární.