Apple MacBook s čipem z iPhonu prý bude stát jen 599 nebo 699 USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Už nějakou dobu se spekuluje nad tím, že Apple připravuje nejlevnější verzi MacBooku, který by měl být menší a běžet s čipem z iPhonu 16 Pro. Nyní víme i pravděpodobnou cenu.
Nejlevnějším MacBookem je nyní MacBook Air s 13,6" displejem, 10jádrovým CPU Apple M4, který má 8jádrové GPU, 16 GB jednotné paměti a na dnešní dobu už směšně malé 256GB úložiště. Za toto chce Apple 999 USD, resp. u nás v ČR 29.990 Kč s DPH. Už nějakou dobu se však mluví o tom, že by Apple měl přijít se základním mnohem levnějším MacBookem bez přídomku, což je něco, co tu už od doby klasického 12" MacBooku dlouho nebylo. Ten se prodával mezi lety 2015 až 2019 a jeho základní verze měla tehdejší superúsporné procesory Intel Core M. Např. v roce 2015 to byl dvoujádrový Core M se základním taktem 1,1 GHz a Turbem na 2,4 GHz. Tyto procesory měly jednu výhodu, jejich TDP byla ve standardu pouhých 4,5 W, takže šly snadno uchladit pasivně (nicméně pasivně se dnes v Airu chladí i M4 s 22W TDP). Sám jsem slabší verzi měl v notebooku jiné značky a v zátěži spotřeba nešla nad 7 W. Měli jsme tu 8 GB paměti LPDDR3-1600 a 256GB úložiště, notebook váží 0,92 kg.
A co tedy víme o novém MacBooku? Ten by podle všeho měl dostat 12,9" displej, což bude více než původní model z roku 2015, ale méně než nynější MacBook Air. Je dost pravděpodobné, že tedy bude i lehčí než Air, který má 1,24 kg. O novince je známo především to, že nebude mít procesor z rodiny Apple M, ale z rodiny Apple A, tedy čip z iPhonu. Konkrétně by mělo jít o Apple A18 Pro z iPhonu 16 Pro. To je 6jádrové CPU (2P+4E) místo 10jádrového M4 (4P+6E), s 6 GPU jádry místo základních 8 u M4. Propustnost RAM pamětí je 60 GB/s místo 120 GB/s a také tu máme nižší takty samotného CPU, a to z 2,24-4,05 GHz, zatímco M4 běží na 2,85-4,45 GHz. Výsledky testů ukazují, že procesory v iPhonech jsou asi o 10 % slabší v jednovláknovém výkonu, nicméně o 45 % slabší u vícevláknového. Je však možné, že v MacBooku bude tento procesor taktován na trochu vyšší frekvence. Jestli se dá MacBook Air uchladit pasivně s jeho 22W PL1 a 40W PL2, tak u A18 Pro s 10W PL1 to bude podstatně snazší. Ostatně pasivně se chladí i v oněch telefonech a je známo, že jeho spotřeba v zátěži jde jen lehce přes oněch 10 W.
Pokud jde o RAM, zde je velmi pravděpodobný pád zpět na 8 GB paměti. A18 Pro více nepodporuje a vylepšená Siri a další AI funkce Applu jsou zatím v nedohlednu (kvůli nim MacBooky nedávno houfně přešly konečně na 16 GB sdílené paměti). Základní úložiště je více zahaleno neznámou, tady se obecně odhaduje stejných 256 GB jako u jiných MacBooků. Zajímavostí má být ale cena, která má podle zákulisních informací spadnout na 599 USD, možná 699 USD. V přepočtu na naše by to dle cenové politiky Applu mohlo být cca 18.000 Kč, resp. 21.000 Kč s DPH, je tak dobře možné, že to spadne mezi na "kulatých" 19.990 Kč. Nicméně, stále bude mít konkurenci ve výprodejovém MacBooku Air s čipy M2 a podobně.
