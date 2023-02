Apple prý zastavil vývoj vlastního čipu pro Wi-Fi, chce se soustředit na 3nm čipy

Společnostchce mít co nejvíce vlastního hardwaru a už dlouho se mluví o vlastním čipu pro síťovou komunikaci s podporou 5G. Ten by však měl umět nejen 5G, ale jak vyplynulo nedávno , zvládat měl také Wi-Fi a Bluetooth. Prozatím se stále zdá, že by tento čip mohl být hotov koncem roku 2024 a objevit se v hardwaru v roce 2025. Apple však chystal i svůj vlastní kombinovaný čip jen pro Wi-Fi a Bluetooth (tedy bez 5G), který měl nahradit stávající modely od Broadcomu. Analytik Ming-Chi Kuo ale tvrdí, že byl vývoj tohoto čipu pozastaven a není jasné, kdy (a zda vůbec) bude obnoven.