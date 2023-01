Apple by měl v roce 2025 konečně přejít na vlastní čip pro 5G i Wi-Fi

Apple stále dost komplikovaná. Společnost si chce vyvíjet své 5G modemy sama kvůli nepřátelské licenční politice Qualcommu, kterou považuje za diskriminační až nelegální. Nyní je sice válečná sekera mezi společnostmi částečně zakopána, Apple však nadále pracuje na vývoji 5G modemu. Divizi vyvíjející tyto komponenty koupil

Situace kolem 5G modemů je prostále dost komplikovaná. Společnost si chce vyvíjet své 5G modemy sama kvůli nepřátelské licenční politice Qualcommu, kterou považuje za diskriminační až nelegální. Nyní je sice válečná sekera mezi společnostmi částečně zakopána, Apple však nadále pracuje na vývoji 5G modemu. Divizi vyvíjející tyto komponenty koupil před 3,5 rokem od Intelu , který nebyl schopen je vyvinout s dostatečně dobrými vlastnostmi, nicméně ten se už pár měsíců poté vrátil do hry ve spolupráci s MediaTekem . Apple plánoval uvedení svých modemů kolem roku 2023 , tedy do iPhonů 15, loni se ale objevily informace, že v tomto selhal a u letošních novinek plánovaných na září se jich určitě nedočkáme . Nadále tak bude 100% dodavatelem 5G modemů společnost Qualcomm (ačkoli už plánoval, že to bude díky jeho vlastním čipům už jen 20 %). Přesto se proslýchá, že se toto v budoucnu změní a Apple dělá pokroky.



Podle posledních informací totiž Apple stále pracuje na novém čipu, který by měl zajišťovat kompletní konektivitu. Nahradit by tak měl nejen 5G modem od Qualcommu, ale také modul pro Wi-Fi a Bluetooth od Broadcomu. Pro obě dvě společnosti to bude citelný zásah do financí, neboť čipy pro Apple tvoří okolo pětiny jejich příjmů. Větší problém to bude spíše pro Broadcom, neboť Qualcomm i přes podobný finanční zásah rozjíždí nové byznysy, snižuje svou závislost na Applu a vedle rozšiřování funkcí, jako je např. satelitní komunikace ve Snapdragonech , tu máme třeba novou platformu pro autonomní vozy (Snapdragon Digital Chassis), které jsou stále větším tématem.