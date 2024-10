Apple prý zvažuje konec každoročního představování nových iPhonů

Je možné, že dojde k významné změně v uvádění nových produktů společnosti Apple. Dosud bylo v podstatě jistotou, že zhruba druhý týden v září (a obvykle v úterý, i když i tady už byly výjimky) budou představeny nové iPhony (a nějakou dobu také chytré hodinky Apple Watch). To by se ale podle Marka Gurmana z Bloombergu, analytika záležitostí kolem Applu, mohlo v budoucnu změnit. Společnost podle něj zvažuje, že tuto strategii každoročního uvádění novinek na keynote v září možná pozmění. Důvodů pro to by mohlo být několik a ukázalo to především uvedení nových iPhonů 16 a operačních systémů iOS 18 a iPadOS 18. Obojí totiž bylo svým způsobem trochu fiasko.



Každoroční uvádění iPhonů znamená, že se mezi jednotlivými generacemi nezřídka nevyskytují nějak zásadní hardwarové změny. iPhony 16 jsou často označovány za dosud nejméně revoluční upgrade. Velkou revolucí měla být Apple Intelligence, jenže ta nebyla v době uvedení iPhonů hotova. A to je problém. Současně se s novými iPhony uvolňují také nové verze operačních systémů iOS 18 a iPadOS 18, jenže ani ty nebyly hotové (resp. dostatečně otestované) v pevně daném termínu zářijové keynote. A tak největší tahák nových iPhonů není dostupný, nové operační systémy zejména v případě iPadOS 18 přinesly spoustu bugů a z některých zařízení se kvůli nepovedené aktualizaci stala těžítka (update musel být stažen z oběhu).

Gurman říká, že pokud by Apple přešel na delší životní cykly, mohl by těmto problémům lépe předcházet. Jednak by mezi jednotlivými generacemi telefonů mohly být větší rozdíly v úrovni hardwaru, jednak by mohly mít od začátku slibovaný software (počkalo by se, až bude hotov, a nebude se u představovaného produktu mluvit ve velkém o tom, co nakonec stejně není k dispozici).