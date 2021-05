Apple se začal zajímat o kryptoměny. Hledá manažera „alternativních plateb“

V roce 2019 prohlásila Jennifer Bailey, která vede službu Apple Pay, že společnost „sleduje kryptoměny“ a „myslí si, že jsou zajímavé z hlediska dlouhodobého potenciálu“. Od té doby se neobjevil ani náznak toho, že by Apple plánoval začít kryptoměny využívat. Až do minulého týdne, kdy na svých stránkách zveřejnil novou nabídku pracovní pozice „Business Development Manager - Alternative Payments“. Uchazeč by měl mít nejméně pětiletou praxi v oblasti alternativních platebních služeb, jako jsou digitální peněženky, odložené platby, rychlé platby nebo kryptoměny.

Manažer pro alternativní platební metody bude součástí týmu Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC), který se stará o služby jako Apple Pay nebo Apple Wallet. „Hledáme osvědčeného odborníka v oblasti globálních alternativních a nových platebních řešení. Potřebujeme vaši pomoc při vytváření partnerského rámce a obchodních modelů, definování implementačních paradigmat, identifikaci klíčových hráčů a řízení vztahů se strategickými partnery v oblasti alternativních plateb. Tato pozice bude zodpovědná za komplexní rozvoj obchodu, včetně prověřování partnerů, vyjednávání a uzavírání obchodních smluv a spouštění nových programů,“ píše se v inzerátu na stránkách Applu.

Není tedy vyloučeno, že za pár let bude možné platit za aplikace pro iOS pomocí kryptoměn. Nebo snad Apple dovolí tímto způsobem zaplatit také za fyzické zboží? Uvidíme, jaké novinky si pro nás americký gigant ve spolupráci s partnery přichystá. Objevil se také náznak, že v budoucnu bude možné používat kryptoměnovou kartu Coinbase Card v Apple Pay pro platby v kamenných obchodech i přes internet. Prozatím karta funguje v Google Pay, ale v České republice zatím burza Coinbase svou kartu nenabízí. Apple Pay ovšem podporuje konkurenční platební karta od Crypto.com.

V současné době Apple neumožňuje používat kryptoměny pro platby v aplikacích. Právě příliš velkou míru kontroly nad App Store kritizují někteří vývojáři aplikací, podle kterých Apple zneužívá své postavení, neboť aplikace pro iPhony či iPady nelze stáhnout z jiných zdrojů. Společnost Epic Games, která patří k nejhlasitějším kritikům těchto pravidel, argumentuje také tím, že Apple tím blokuje inovaci v oblasti plateb. Vývojáři aplikací totiž nemohou přijímat „bitcoiny nebo jiné kryptoměny“, jak uvádí žaloba. Vstup Applu do světa kryptoměn by samozřejmě znamenal i dobrou zprávu pro investory – stačí si vzpomenout, co udělalo s cenou bitcoinu, když jej začala přijímat Tesla (a později zase přestala).

