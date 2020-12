Apple si prý zarezervoval veškerou 3nm výrobu u TSMC

Apple má obrovskou sílu. V boji o nejnovější výrobní procesy společnosti TSMC totiž tradičně vyhrává a zatímco u 5nm výrobního procesu si 3nm výrobního procesu. Apple tak má být ze začátku prvním a jediným, kdo bude mít 3nm procesory vyráběné u TSMC.

Jménomá obrovskou sílu. V boji o nejnovější výrobní procesy společnostitotiž tradičně vyhrává a zatímco u 5nm výrobního procesu si zarezervoval 80 % veškeré kapacity , v případě 3nm procesu je prý toto číslo ještě vyšší. S informací přišel server UDN, který tvrdí, že se společnosti Apple podařilo u TSMC vyhradit si plnou kapacitu. Apple tak má být ze začátku prvním a jediným, kdo bude mít 3nm procesory vyráběné u TSMC.

Prozatím se 3nm výrobní proces testuje a zatím vyprodukuje asi 50 tisíc procesorů měsíčně, tedy 600 tisíc čipů ročně. Až se ale v roce 2022 přejde na sériovou výrobu, půjde o čísla ve stovkách milionů procesorů. Hovoří se však o tom, že náklady na vývoj a zprovoznění 3nm výroby jsou tak vysoké, že TSMC bude muset vyrobit asi 300 milionů procesorů, aby začala být 3nm výroba zisková. Abychom to uvedli do kontextu, je to asi takové množství iPhonů, které se prodá za 1,5 roku. Jenže nové procesory budou mít i iPady, na druhou stranu se prodávají i starší iPhony, které mají a budou mít ještě 7nm a 5nm procesory.

