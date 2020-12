Apple si rezervoval 80% výrobní kapacity 5nm procesu u TSMC

Apple si sice navrhuje své vlastní procesory, ale nechává si je vyrábět u externích partnerů. Tím je v dnešní době TSMC. A Apple, jako opravdu velká a velmi vlivná společnost, byla schopná si u TSMC zajistit výraznou většinu výrobní kapacity s 5nm procesem. Pro rok 2021 je to stěží uvěřitelných 80 %. O zbytek se tak bude muset poprat např. Qualcomm, MediaTek nebo Broadcom. Kam se vejde AMD, to zatím těžko říci, nicméně tam stejně nelze předpokládat, že by se 5nm Ryzeny objevily dříve než na samotném konci příštího roku (ostatně nové Ryzeny 5000 se teprve dostávají pomalu na trh a AMD mezi nimi jistě nechá alespoň cca rok mezeru).



Dostatečná kapacita pro 5nm čipy je pro Apple velmi důležitá, protože většina produktů využívá nebo bude využívat procesory na něm postavené. Nyní to máme především nové iPhony 12 s Apple A14 (plus iPad Air s A14X), nicméně objevil se také procesor Apple M1, který je upravenou variantou pro počítače Mac mini, menší a levnější verze 13" MacBook Pro a MacBook Air. Ve výrobě tak sice dnes máme stále spoustu produktů, které využívají 7nm procesory nebo čipy od Intelu, to by se ale v roce 2021 mělo významně změnit. 5nm procesory by měly dostat nové iPady Pro, které nyní používají 7nm A12Z, s novými procesory se počítá také pro iMacy. Pochopitelně nezůstanou pozadu ani nové iPhony, které by měly přijít s procesory Apple A15 Bionic.

