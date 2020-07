Apple Silicon by měl být v nativních aplikacích dle testů dost výkonný

Silicon postavené na architektuře ARM. V zásadě ale nejde o nic jiného, než že Macy dostanou procesor Apple A12Z Bionic z Na letošním WWDC 2020 bylo oznámeno , že Apple přejde na vlastní procesorypostavené na architektuře ARM. V zásadě ale nejde o nic jiného, než že Macy dostanou procesor Apple A12Z Bionic z iPadu Pro a počítače, tablety i telefony budou mít v zásadě stejnou řadu procesoru na stejné architektuře lišící se v detailech (počtech jader, jednotek GPU a podobně). Aby ale aplikace z Macu mohly běžet na architektuře ARM, je potřeba virtualizačního prostředí Rosetta 2. Ta totiž dovoluje aplikacím napsaným pro architeturu x86 běžet na hardwaru s architekturou ARM.

Už minulý měsíc se objevily první benchmarky tohoto procesoru běžící na platformě macOS pod virtualizací s výše zmíněným nástrojem. V benchmarku Geekbench 5 se objevilo několik desítek výsledků a počítače Apple Developer Transition Kit - DTK (v podstatě Mac mini s procesorem Silicon, resp. A12Z) zde se 4 aktivními jádry a frekvencí 2,4 GHz v průměru dosahovaly 830 bodů v single-core testu a 2900 bodů v multi-core.

Poněvadž tyto procesory budou v počítačích, bude zajímavé se podívat např. na MacBook Air. S dvoujádrem Core i3-1000NG4 dosahuje cca 1000/2000 bodů, se čtyřjádrem i5-1030NG7 okolo 1080/2850 bodů a čtyřjádrem i7-1060NG7 pak 1140/3030 bodů. Jak vidíme, i s virtualizací se v multi-core testu vyrovná 4jádrovému Core i5, ale v single-core testu zaostává za všemi. Je však vidět, že i s virtualizací je výkon procesoru Apple Silicon solidní a nemělo by jít o vyloženého lenocha.



Otázkou je, co se stane, když bude aplikace napsána nativně pro architekturu ARM. Na internetu se objevily údajné testy DTK v Geekbench 5 pro tuto architekturu. Výsledky ale vypadají podezřele. Vše totiž vypadá přesně jak z iPadu Pro (hlášení zařízení, procesoru, jeho frekvence a dokonce je nahlášen i operační systém iOS 14.0). Takže raději předpokládejme, že jde o nahlášený iPad Pro a ne o DTK. Tohle osmijádro na 2,5 GHz dosáhlo zhruba 1100 bodů v single-core testu a přes 4550 bodů v multi-core. Pokud to tedy srovnáme s nynějšími procesory Intel v MacBooku Air (4C/8T), tak v single-core dosahuje zhruba stejného výkonu, v multi-core zhruba o 50 % vyšší. A to je solidní nárůst. Navíc se hovoří o tom, že výsledný Apple Silicon v počítačích Mac může být 12jádro (8 výkonných jader a 4 úsporná).



Ceny souvisejících / podobných produktů: