Apple údajně testuje 3nm procesor M3 Max s 16 jádry CPU a 40 jádry GPU

Apple M3. Proslýchá se, že bychom se s nimi mohli setkat už letos v nových základních MacBoocích (patrně s 8 CPU jádry a 10 GPU). O verzích M3 Max. A tady to vypadá podstatně zajímavěji.

Už brzy by se mohla objevit nová generace procesorů. Proslýchá se, že bychom se s nimi mohli setkat už letos v nových základních MacBoocích (patrně s 8 CPU jádry a 10 GPU). O verzích M3 Pro se mluvilo už v květnu, tehdy se zmiňovalo, že by měly zůstat na 12 jádrech, ale konfigurace by se z 8P+4E mohla dokonce změnit na 6P+6E, což by mohlo znamenat i nižší výkon (ten bude pravděpodobně díky vyšším taktům lepší a vlastně pořád nemáme potvrzeno, jaká bude nakonec konfigurace). Dokonce se hovořilo o tom, že by měl mít 18 jader GPU, přičemž dnešní verze jich může mít až 19. Nyní se ale objevují nové informace o výkonnější variantě. A tady to vypadá podstatně zajímavěji.

Podle analytika Marka Gurmana z Bloombergu má Apple testovat procesor M3 Max, který by měl mít dokonce 16 jader. Dnešní M2 Max končí na 12 jádrech (8P+4E), takže bychom mohli očekávat výrazně vyšší vícevláknový výkon. Navíc by tato 4 extra jádra měla být ta výkonná, takže by šlo o konfiguraci 12P+4E. Zvýší-li se takt, což je díky 3nm procesu pravděpodobné, a máme-li tu třetinové navýšení počtu jader, navíc těch výkonných, pak lze očekávat, že nárůst výkonu přesáhne minimálně 40 %, pravděpodobně by to mohlo být i kolem 50 %. Mírného vylepšení by se mělo dočkat i GPU, které by mělo mít 40 jader, to je nicméně z dnešních 38 jen mírný nárůst (o 5 %). Dále se hovoří o 48 GB paměti. Dnešní M2 Max může mít až 96 GB paměti, nicméně zde se může myslet základní velikost, která je u M2 Max "jen" 32 GB. Prosakují informace i o tom, že se testuje 10jádrová verze se 40 jádry GPU.



Předpokládá se, že MacBooky Pro s procesory M3 Pro a M3 Max se nepředstaví na letošní podzimní keynote, ale pravděpodobně až na jarní v příštím roce.