Apple M3 Pro by měl být 12jádrovým čipem s podporou 36 GB RAM

Společnost Apple připravuje nástupce svých procesorů M2 a předpokládá se, že půjde o řadu Apple M3. Víme to, že by se měla vyrábět pomocí 3nm procesu u TSMC, není ale jasné, kdy to bude. Původně se spekulovalo, že by to mělo být letos, nicméně nyní to vypadá, že se tak stane nejspíš na sklonku letošního nebo spíše až začátkem příštího roku. Naopak se začíná častěji mluvit o tom, že by se v letošním červnu měla objevit 15" varianta notebooku MacBook Air. Pojďme ale zpět k procesorům Apple M3. V posledních dnech se objevily zvěsti, že byl spatřen 12jádrový procesor Apple M3 Pro. Média obvykle vyzdvihují nárůst počtu jader a očekávají vyšší výkon, uváděné specifikace ale vypadají poněkud zvláštně.



Nejslabší dnešní verze M2 Pro má 10 jader CPU a 16 jader GPU, přičemž podporuje max. 32 GB sdílené paměti. V takovém případě by se u M3 Pro, u níž se mluví o 12 jádrech CPU a 18 jádrech GPU včetně zvýšení kapacity paměti na 36 GB, opravdu jednalo o příjemný nárůst. Faktem nicméně je, že M2 Pro byl uveden (a stále je i k dispozici) také ve variantě s 12 jádry CPU a 19 jádry GPU. Výše prezentovaná novinka by tak v počtu jader byla dokonce krokem zpět (ubralo by se jedno jádro GPU). Dokonce se mluví o tom, že by měl mít konfiguraci 6P+6E, zatímco M2 Pro má 8P+4E.



Nasazení takového procesoru v předpokládaných 14" a 16" MacBoocích Pro by tak patrně mnoho výkonu navíc nepřineslo (nejspíš jen díky vyšším frekvencím) a spíše by hlavním pozitivem byla nižší spotřeba (a tedy lepší efektivita). Zatím je tak situace stále docela nejasná a bude zajímavé sledovat i to, kam se posune základní M3 a kam naopak nejvýkonnější varianty M3 Max.