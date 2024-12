Apple údajně zrušil vývoj M4 Extreme ve prospěch serverového čipu pro AI

Hodně dlouho se spekulovalo, že Apple vyvíjí mnohajádrový procesor řady Extreme, který by spojoval až čtyři procesory do jednoho. Prozatím máme jako maximum Mac Studio a Pro s procesory M2 Ultra, které se skládají ze 24 jader CPU a 76 jader GPU. Ty vznikly slepením dvou 12jádrových čipů. Procesor Extreme, pokud by vycházel z řady M4, by jako M4 Extreme mohl mít teoreticky až 64 jader CPU (4× M4 Max s 16 jádry) a 160 jader GPU. To by přinášelo vskutku velmi vysoký výkon. Zdá se ale, že se takového procesoru nedočkáme, neboť jeho vývoj měl být podle zákulisních informací zrušen. V řadě M4 zatím máme jako maximum M4 Max se 16 jádry CPU a 40 jádry GPU, přičemž je otázkou, zda se vůbec dočkáme procesoru M4 Ultra, který by se mohl skládat ze dvou takových čipů (teoreticky tedy s 32 jádry CPU a 80 jádry GPU).



Nedává smysl přicházet každou chvíli s novými high-endovými procesory pro počítače Studio a Pro, nicméně vzhledem k tomu, že jako poslední tu byl M2 Ultra, už by pomalu přicházel čas alespoň na obnovu slepence dvou procesorů, když už ne uvedení nového slepence čtyř čipů.