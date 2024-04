Apple si prý vyvíjí vlastní 3nm serverový čip pro AI

Zde připomeňme, že tak činí spousta firem, které nemají jen výkonné výpočetní karty Nvidie (případně AMD nebo Intelu). Google nedávno představil svůj Axion , Microsoft má akcelerátory Maia a Cobalt , Meta má MTIA a takto bychom mohli pokračovat dál. Apple by měl tedy mít také něco takového. Spekuluje se o tom, že by nový čip pro AI měl být hotov v druhé polovině roku 2025 a o jeho výrobu by se mělo postarat TSMC pomocí 3nm procesu. Novinka by tak mohla být i energeticky dost efektivní, alespoň co se týče toho, co může ovlivnit výroba (otázkou je, jak efektivní bude samotný návrh). Předpokládá se, že procesor by měl být využíván zejména pro trénování AI, neboť běh (inferenci) AI se Apple snaží vytlačit z cloudu do koncových zařízení (NPU).