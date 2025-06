Apple ukázal operační systémy pro rok 2026 s novým designem Liquid Glass

Společnost Apple včera na keynote vývojářské konference WWDC 2025 představila nové operační systémy iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 a vision OS 26. Jak nedávno uniklo na veřejnost, Apple je začíná pojmenovávat podle roku, pro který jsou novinky určeny (jakési modelové ročníky). Společnost je sice prezentovala jako první velkou designovou revoluci, ale nějakého šoku se asi nedočkáte. Jsou zde nicméně nové prvky, a to především design Liquid Glass. Ten přináší průhledné prvky, které přebírají barvu pozadí, což není až taková novinka, toto nicméně přebírají i ikonky a další prvky uživatelského rozhraní. Apple také dynamicky uklízí některé prvky tak, aby při práci nepřekážely.

Nový iOS 26 nyní zobrazuje čas na větší ploše, která reaguje na velikost obrázku na pozadí. Apple Intelligence umí živý překlad, také umí vyhledávat obrázky ze screenshotů, a to na Googlu, Etsy nebo se na to dotazovat ChatGPT. V USA bude umět také automaticky zvedat telefony neznámých čísel a poslouchat volajícího, přičemž začne zvonit až poté, co AI vyhodnotí, zda nejde o spamové volání (funkce Call Screening). Bude filtrovat i zprávy z neznámých čísel. Do skupinových konverzací přidává možnost pořádání anket. Bohatší funkce má i CarPlay, který podporuje více automobilek, a CarPlay Ultra dokonce přidává možnost ovládat prvky jako rádio nebo klimatizaci.

Pro tablety iPad tu máme iPadOS 26. Ten především přináší výrazně rozšířený multitasking. Je možné vedle sebe i nad sebe dávat více oken, lze je volněji polohovat i nastavovat jejich velikost, aplikace na pozadí mohou dále pracovat (takže např. můžete převádět video na pozadí, zatímco čtete zprávy v jiné aplikaci). Rozšíření se dočkaly také možnosti menu nabídek v aplikacích. O něco lepší je i práce se soubory, kdy se zobrazuje více informací, je zde snazší práce se složkami, kterým lze nastavit i ikonky. Aplikace Preview pro práci s PDF soubory pak dorazila i na iPad. Kalkulačka nyní podporuje 3D grafy. Novinkou je možnost odpovídat na hovory.

Macy dostávají operační systém macOS 26 Tahoe. Horní panel je nyní průhledný, podporován je pochopitelně Liquid Glass. Mac nyní může uskutečňovat telefonní hovory, podporuje i Live Activities (např. může zobrazovat stav Uberu, kdy dorazí). Inovací se dočkal také Spotlight. Vyhledávání nyní přináší lepší nápovědy na to, co uživatel pravděpodobně hledá, jsou zde také klávesové zkratky (např. "sm" jako "send message" vyvolá menu pro zaslání zprávy). Dále se posouvá také herní oblast. Máme tu podporu pro Metal 4, novinkou je MetalFX Frame Interpolation a MetalFX Denoising, pro macOS se také objevuje několik nových her a další přijdou. Mezi očekávané novinky patří např. Cyberpunk 2077, Cronos: The New Dawn, Architect: Land of Exiles, Lies of P: Overture, HITMAN World of Assassination, EVE Frontier, Where Winds Meet.

Chytré hodinky dostanou watchOS 26. Pro aplikaci Fitness je zde funkce Fitness Buddy, která komentuje dosažené sportovní výsledky, např. uživateli řekne srdeční tep, průměrnou rychlost, dosažení X kilometrů, rekordu a podobně. I tady je podporován Live Translation. Otočením ruky lze uspat oznámení, na které člověk nyní nechce odpovídat.