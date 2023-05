Apple zakázal zaměstnancům používání chatbotů jako ChatGPT, bojí se úniku dat

Apple. Ten sice ve svém obchodu s aplikacemi před pár dny

Před několika týdny společnost Samsung zakázala používání ChatGPT svými zaměstnanci, protože se objevilo několik případů, kdy kvůli tomu došlo k úniku dat. Podobné zákazy poslední dobou vyhlašují i jiné společnosti, mezi nimi např.. Ten sice ve svém obchodu s aplikacemi před pár dny začal nabízet ChatGPT od OpenAI, nicméně vlastním zaměstnancům tuto technologii pro práci zakazuje. A není to jen ChatGPT, ale chatbotové aplikace obecně.

Apple má sám o sobě pracovat na podobné technologii a práce s chatboty by mohla vyzradit cenné interní informace nejen o tomto projektu, ale i o jiných. Jestli má jít o konkurenčního chatbota nebo o vylepšení dnes už dost podprůměrné Siri, to nevíme. Do zákazu má však spadat i systém CoPilot na GitHubu, který pomocí systémů AI pomáhá vývojářům s psaním zdrojových kódů. Podobný zákaz chatbotů vyhlásily např. i společnosti JP Morgan Chase nebo Verizon.