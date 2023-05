OpenAI vydala mobilní aplikaci ChatGPT pro Apple iOS. Android bude následovat

Chatbot ChatGPT byl doposud dostupný pouze přes prohlížeč. To se ale nyní mění, protože OpenAI vydává i mobilní aplikaci. Její dosah ale bude prozatím jen velmi omezený. Bude se totiž týkat uživatelů v USA, a to jen na platformě iOS (což je ale zhruba polovina chytrých mobilních telefonů v USA). Podporovány budou telefony s operačním systémem iOS 16.1 a novějším, takže nepůjde nainstalovat na iPhone 7 a starší, stejně tak bude aplikace zapovězena majitelům první generace iPhonu SE (to se nicméně bavíme o telefonech z roku 2016 a starších).



Běžní uživatelé budou mít k dispozici chatbota postaveného na verzi GPT-3.5, předplatitelé GPT Plus (za 20 USD měsíčně) už mají mít přístup k novější a schopnější variantě GPT-4. V jejich případě také bude fungovat synchronizace chatů napříč zařízeními. K dispozici je také systém Whisper, což je funkce pro rozpoznávání hlasu a jeho konverzi na text. To by mělo urychlit a usnadnit práci s chatbotem. OpenAI počítá s tím, že se mobilní aplikace postupně rozšíří i na další země (a to už během několika týdnů) a také na platformu Android.