APU AMD Strix Point má přinést Zen 5 a 3GHz grafiku s RDNA3+

O procesorechse už hovořilo v roce 2021 . Tehdejší informace napovídaly, že tu bude architektura Zen 5, hybridní uspořádání s velkými a malými jádry (big.LITTLE), později se objevily i informace, že tu má být integrované GPU s architekturou RDNA3+. Nyní se objevují nové neoficiální zprávy, které zveřejnil YouTube kanál RedGamingTech. V zásadě odpovídají těm prvním a dále je zpřesňují. Strix Point by podle nich měl být k dispozici v několika různých variantách. Všechny by měly kombinovat jádra s architekturou Zen 5 a ve formě úsporných jader by měly být Zen 4D. Zvláštní je, že dle úniků by výkonné modely měly být vyráběny 3nm procesem u TSMC, zatímco ty slabší pomocí 4nm procesu.

Vrcholem nabídky by mělo být APU s 8 jádry Zen 5 a 8 jádry Zen 4D, dále má mít 32 MB L3 cache a integrované GPU s architekturou RDNA3+. V tomto případě má mít 8 WGP a frekvenci i přes 3 GHz, což by z této integrované grafiky udělalo GPU, které by dokázalo překonat nejednu low-endovou grafickou kartu. Už nynější grafika v Ryzenech Phoenix je blízko výkonu desktopové GTX 1650 při taktech okolo 2,7-2,8 GHz. Ta má 12 CU, zatímco Strix Point má mít 8 WGP, což by znamenalo 16 CU. S vylepšenou architekturou, dalším navýšením taktů o 10 % a zvýšením počtu CU o 33 % by se tak výkon měl posunout ještě mnohem dál.

Dále se zmiňuje slabší varianta v kombinaci 4+8 jader s 16 MB L3 cache a 4 WGP u grafického čipu, nejníže by pak měla zamířit 6jádrová varianta s kombinací 2+4 jader, 8 MB L3 cache a 2 WGP. Zda by v tom AMD dělalo takový guláš, takto výrazně se měnily velikosti cache pamětí včetně výrobních procesů, to nemůžeme s určitostí říci. Dále se hovoří o podpoře pamětí DDR5-6400 a LPDDR5X-8533.