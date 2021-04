AMD Zen 5: 3nm Strix Point s malými a velkými jádry?

MoePC ovšem pochopitelně sděluje zatím neověřitelné informace, když mluví o 3nm čipech Strix Point s jádry Zen 5, respektive se dvěma typy jader po vzoru architektury ARM big.LITTLE či možná lépe řečeno Intel Alder Lake.

My dnes víme o architektuře Zen 4, kterou chce AMD nasadit i v generacích Raphael (CPU) a Phoenix (APU), přičemž o Zen 5 se AMD zatím vůbec nezmínilo a pokud máme věřit MoePC, pak půjde o výraznou změnu počítající s nasazením velkých a malých procesorových jader. Intel takovou sestavu nasadí již v rámci generace Alder Lake, kde se uplatní až 8 velkých jader s Hyperthreadingem a 8 malých (konfigurace 16C/24T). Ona malá jádra ale mají být zhruba na úrovni procesorů Skylake.

Strix Point bychom mohli zařadit spíše jako nástupce APU Phoenix než CPU Raphael, což by odpovídalo údajným osmi velkým jádrům Zen 5 a čtyřem malým jádrům. To by ostatně v případě CPU generace vypadalo spíše jako krok zpět, když dnes AMD nabízí až 16jádrové Ryzeny pro AM4.

O APU ale mluví přímo i zdroj, stejně jako o stanoveném cíli pro výkon grafického jádra generace Strix Point (bez podrobností), což rovněž nahrává spíše řadě APU, i když na druhou stranu mají být grafikou vybaveny už i CPU Raphael, jak ukazuje tato neoficiálně zveřejněná roadmap.

Strix Point se má chystat pro rok 2024, čili mezi nimi a generací Raphael/Phoenix je ještě rok 2023 otevřený pro případný refresh procesorů se Zen 4 na 5nm procesu. Je tak skutečně možné, že AMD cílí na 3nm proces, ostatně TSMC svůj proces N3 v rámci zkušební výroby spustí již letos a masovou výrobu hodlá odstartovat v druhé polovině příštího roku, čili v roce 2024 by opravdu mohl přijít čas i pro procesory AMD.

Jde tak o 3 roky vzdálenou budoucnost, čili i pokud budeme předpokládat, že informace o Strix Point jsou pravdivé, mnohé se za tu dobu může změnit. Ostatně stále nebyla vyvrácena informace o zrušených Warhol (Ryzen 6000) , které přitom měly/mají nastoupit letos.

Ceny souvisejících / podobných produktů: