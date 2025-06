ARM čip Nvidie a MediaTeku by měl mít 65W TDP a být exkluzivně pro Dell

Před pár dny se objevily zvěsti , že Nvidia chystá nové APU s integrovaným grafickým čipem architektury Blackwell, přičemž procesorová část by měla být založena na architektuře ARM. Tehdy se mluvilo o tom, že by novinka měla mít 120W TDP a dorovnat výkon mobilní GeForce RTX 4070. Tam by se měla projevit novější architektura Blackwell, nicméně je možné, že se zde myslel výkon v DLSS. Uvážíme-li, že by se tu srovnávala sice starší grafika, ale přece jen spotřeba pouze této grafiky, vůči spotřebě a výkonu celého procesoru, který by zahrnoval část CPU i modernějšího GPU, tak to nezní příliš pravděpodobně, i když ne nemožně. Jenže stále je otázkou, které verze přesně se srovnávaly (pro co konkrétně platilo oněch 120 W). Později se pak už mluvilo i o 80W verzi.

Nyní se už mluví o tom, že by mělo jít o procesor s 65W TDP. Ten by se měl objevit buď na konci letošního roku nebo spíše počátkem roku příštího (docela se nabízí veletrh CES na počátku ledna). Podle všeho za ním stojí nejen společnost Nvidia, ale také vývoj ze strany MediaTeku, který bude mít pravděpodobně na starosti procesorovou část. Spekuluje se o tom, že by měla být novinka exkluzivně dostupná jen v rámci herních mobilních zařízení Dell Alienware. Nakolik to budou notebooky nebo mobilní herní konzole, není známo. Na mobilní herní konzole by sice byla taková spotřeba docela vysoká, ale není to nemožné. Ryzen 7 8845HS je v herních konzolích využíván často, přitom je to čip, který má v noteboocích 45W TDP, což znamená, že si v zátěži vezme přes 65 W. U konzolí je ale obvykle nastaven níže.