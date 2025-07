ARMová Nvidia N1X by dle testů měla mít integrovaný čip z GeForce RTX 5070

Nvidia chystá své vlastní procesory N1 a N1x, které budou postaveny na architektuře ARM. Míří tak na platformu Windows on Arm, kde má zatím výsadní postavení Qualcomm. Ten se prosazuje zatím pomalu. Nvidia chce ale přinést mnohem výkonnější čipy, které by této platformě mohly dát významnou vzpruhu, a to jak co do výkonu, tak i softwarové podpory. Proslýchá se, že se u novinek našla HW chyba , která si vyžádá zásah do návrhu a odložení začátku výroby na příští rok, prototypy už ale existují a testují se. Jeden z nich se objevil v databázi benchmarku Geekbench 6.4.0.

Šlo o čip Nvidia N1x na operačním systému Windows 11 Enterprise Insider Preview s vyváženým napájecím režimem (na plný výkon by výsledky mohly být výrazně odlišné). Procesor má 20 CPU jader a základní frekvence už byla 4,0 GHz. Připomeňme, že v jednom z předchozích testů byla 2,8 GHz.

Pokud jde o GPU, to mělo 48 SM, což nás odkazuje na čip GB205. Ten najdeme v desktopové grafické kartě GeForce RTX 5070, případně v mobilní variantě GeForce RTX 5070 Ti Laptop. To je na integrované řešení opravdu hodně výkonný kus hardwaru a mluvíme tu o 6144 CUDA jádrech. V prototypu ale dosahovalo nízké maximální frekvence 1048 MHz. Pro zajímavost, desktopová RTX 5070 má Boost na 2,5 GHz, jenže její TDP je 250 W. A to je příliš. Proslýchá se totiž, že N1x má 120W TDP, do které se musí vejít CPU i GPU.

V RTX 5070 Ti Laptop už má tento čip 46 SM (5888 CUDA jader) a Boost je mezi 1,48 GHz s 60W TDP do 2,22 GHz se 115W TDP. Dá se tedy předpokládat, že v N1x bude konečný takt někde mezi a patrně zde bude Dynamic Boost, kdy CPU bude moci půjčit trochu své TDP grafickému čipu, pokud ji nebude potřebovat.

V prvním testu totiž bylo naměřeno skóre 46.361 bodů v OpenCL, což je sice mnohem více než 27,4 tisíc u Acr 140V s 8 Xe2 jádry v procesorech Intel Lunar Lake nebo 37,5 tisíce v Radeonu 890M s 16 CU v Ryzenech AI 300 (Strix Point), ale už to zdaleka nedosahuje na 90 tisíc bodů v Radeonu 8060S se 40CU v Ryzenech AI 300 Max (Strix Halo). Nestačí to ani na Radeon 8050S se 32 CU v té samé řadě, tam je výkon 65,9 tisíc.

Jaká bude frekvence čipu GPU v N1x, to zatím nevíme. Pokud bychom předpokládali např. něco okolo 1,8 GHz, aby se procesor i grafika (s využitím Dynamic Boostu) vlezly do 120W TDP, mohli bychom mířit asi na cca 80 tisíc bodů.