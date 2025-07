ARMové procesory N1 a N1x Nvidie mají HW problémy, odloženy na rok 2026

Společnost Nvidia už dlouhou dobu chystá nový mobilní procesor, který bude využívat výkonné NPU, vlastní GPU a procesorovou část založenou na architektuře ARM . Tímto by mohla konkurovat jiným řešením na ARMu, jako jsou procesory Qualcomm Snapdragon X Elite, ale také architektuře x86, např. v podobě procesorů Core Ultra 200V (Lunar Lake) nebo AMD Ryzen AI 300 (Strix Point, Strix Halo). Mohly by se stát základem výkonných herních notebooků na platformě Windows on ARM. Měly se představit letos, ale poslední informace napovídají, že se tak asi nestane.