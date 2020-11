ASRock už nabízí na B450 podporu pro Ryzen 5000

Společnost AMD totiž dříve oznámila, že podporu procesorů Ryzen 5000 na starších deskách můžeme očekávat až na začátku příštího roku, ovšem už dříve se objevily betaverze BIOSů pro desky s B450 od firem Gigabyte (verze F60c) a Asus, i když právě Asus na svých stránkách nyní ještě oficiálně nic takového nenabízí (odkazy vedou na soubory uložené na HKEPC).

V každém případě společnost ASRock se ozvala sama, že už podporuje na deskách s B450 procesory Ryzen 5000, ovšem také jde ještě jen o betaverze.

Pokud jde o desky s čipsety série AMD 500, pro ty potřebujeme v případě koupě procesoru Ryzen 5000 verzi BIOSu s AGESA 1081 či novější, přičemž ty byly k dispozici už počínaje letošním srpnem a v době nástupu nových procesorů už byla k dispozici spíše AGESA 1100. A právě na AGESA 1100 by měly být založeny právě už nové betaverze BIOSů pro B450, ale zda to platí pro všechny, toť otázka.

ASRock nyní dává k dispozici nové verze BIOSů pro své desky s B450 a je důležité upřesnit, že po aktualizaci budou i nadále podporovat procesory Ryzen série 3000, ale už ne série 2000 a 1000. K tomu se ASRock odhodlal kvůli nedostatku místa v paměti pro BIOS, takže pokud by si někdo třeba se svým Ryzenem 2600X chtěl svou desku připravit pro budoucí Ryzen 5000, ve vlastním zájmu by měl počkat až do chvíle, kdy svůj nový procesor bude mít na stole.

Deska Formát Betaverze BIOSu B450 Steel Legend ATX P3.70 B450 Pro4 ATX P4.50 B450 Pro R2.0 ATX P4.50 B450 Gaming K4 ATX P4.50 B450M Steel Legend mATX P.3.60 B450M Steel Legend (Pink) mATX P3.60P B450M Pro 4 mATX P4.60 B450M Pro 3 R2.0 mATX P4.60 B450M Pro4-F mATX P2.40 B450M Pro4-F R2.0 mATX P2.40 B450M/ac mATX P2.30 B450M/ac R2.0 mATX P2.30 B450M-HDV mATX P4.20 B450M-HDV R4.0 mATX P4.10 B450 Gaming-ITX/ac mITX P4.20

Dle nejnovějších zpráv měl také ASRock ze svých stránek stáhnout některé z výše uvedených betaverzí nového BIOSu, takže i na základě této informace bude vhodné spíše počkat na vývoj situace. Ostatně nové Ryzeny jsou aktuálně stejně spíše vyprodány.

