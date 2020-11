Ryzen 5000 prý běží i na A320/X370, jsou tu první BIOSy pro B450

Je totiž zřejmé, že pokud Ryzen 5000 mohou pracovat na deskách s čipsety X470 a B450, není důvod, proč by nemohly fungovat i na sérii 300. Jistě, jsou tu překážky především s ohledem na kapacitu paměti pro BIOS a potřebné mikrokódy, ovšem to lze vyřešit vydáním dvou verzí pro starší a novější procesory, nicméně AMD podporu Ryzen 5000 na starých deskách už dávno odpískalo, takže výrobci takové BIOSy obecně nepřipraví.

Ovšem to neznamená, že tu nebudou výjimky, jak vyplývá z tweetů leakera harukaze5719 . Dle nich už mají betaverze BIOSů s AGESA 1.1.0.0 pro Zen 3 společnosti Gigabyte a Asus a provozovaný Ryzen 5000 už byl spatřen na desce Gigabyte s X370 a rovněž na ASRock A320M-HDV s low-endovým A320.

Nezbývá než počkat na to, co se z toho vyvine. Stále platí, že dle AMD potřebujeme desku se sérií 500 nebo alespoň 400 a i v jejím případě se AMD dříve cukalo a původně chtělo podporovat jen nejnovější desky. Bude tak výrobcům desek umožněno, aby sami na vlastní pěst připravili BIOSy s podporou Ryzen 5000? Nebo je firmy jako Gigabyte, Asus, MSI a další připraví nehledě na názor AMD? My můžeme jen dodat, že řada majitelů starších desek by takovou možnost jistě ocenila, zvláště když sami nevidí přínos v PCIe 4.0 a dříve investovali do kvalitního modelu s vidinou jeho dlouhé životnosti.

AMD také vedle toho tvrdilo, že první betaverze BIOSů pro sérii 400 a Ryzen 5000 máme očekávat až v lednu, což bylo samo o sobě podezřelé. Byla tu otázka, proč by to mělo trvat tak dlouho. Rozhodlo se snad AMD uměle zbrzdit přípravy BIOSů pro starší desky? Nyní se ukazuje, že nové betaverze už nabízí pro své desky s B450 společnost Gigabyte (viz HKEPC ) a také Asus (opět HKEPC ).

Čili ne, až do ledna čekat nebudeme, takže je možné, že AMD jen podcenilo schopnosti výrobců desek, nebo jim jen chtělo poskytnout více času na přípravy. Anebo je tu nějaký šum v komunikaci a na leden budou už přichystány ostré verze BIOSů pro AMD 400 a Ryzen 5000.

