Asus navyšuje ceny GPU, Radeony už nejsou za MSRP ani papírově

Poslední dobou se hodně mluví o cenách grafických karet, které hodně převyšovaly doporučené koncové ceny. Víme, že to je způsobeno hned více faktory. Jedním je to, že ne každá karta je základní, a tak je logicky dražší než výchozí modely. Máme zde ale také nedostatek GPU jak u Nvidie, tak u AMD, což logicky ceny zvyšuje a je zde hned několik hráčů v celém řetězci, kteří si mohou tu a tam přihodit nějaký ten dolar a cenu navýšit. V případě společnosti Asus a jejích amerických stránek se tak ceny GeForce RTX 5090 pohybují od 2760 do 3410 USD (38 až 70 % nad MSRP), u RTX 5080 je to 1265 až 1650 USD (26 až 65 % nad MSRP). Zatímco u RTX 5090 se od začátku února situace moc nezměnila, RTX 5080 Prime byla před více než měsícem za 1000 USD, což odpovídalo ceně MSRP, jenže dnes je za oněch 1265 USD.

Pokud jde o GeForce RTX 5070 Ti, zde se ceny pohybují od 750 do 1000 USD, tedy překvapivě tu máme kartu za MSRP, ale i o 33 % dražší. V případě GeForce RTX 5070 jsou zde ceny 550 až 740 USD, tedy za MSRP, ale i o 35 % dráž. Ani jedna karta ale není skladem (v době psaní článku byla skladem jedna RTX 5070, ale než jsem ho dopsal, byla pryč).

Zajímavá situace je u Radeonů. Navzdory obecnému očekávání, že to budou spíše Radeony, kde se bude držet cena na úrovni MSRP, v případě Asusu to tak není. Ten ji stále uvádí u RTX 5070 a RTX 5070 Ti (nicméně jde o papírové hodnoty, když se nedají za tuto cenu koupit), v případě Radeonů už v nabídce dokonce nenajdeme jedinou kartu, která by byla nabízena za MSRP a je jedno zda skladem nebo ne. RX 9070 je v nabídce od 660 do 710 USD (20 až 29 % nad MSRP), RX 9070 XT pak od 720 do 800 USD (20 až 33 % nad MSRP).



V ČR je ale situace lepší. GeForce RTX 5070 se dá skladem sehnat od 16.900 Kč, tedy jen 3 % nad MSRP, to je ale výjimka. U RTX 5070 Ti se sice dá najít karta uváděná za MSRP, nicméně není skladem, a pokud si chcete něco opravdu koupit, asi se asi moc pod 26.000 Kč moc nepodíváte (MSRP 22.400 Kč). Skladové Radeony RX 9070 začínají na 17.800 Kč, RX 9070 XT asi na 19.500 Kč.