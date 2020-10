Asus ohlásil nové BIOSy pro desky s AMD 500 i nové desky

Asus tak ohlásil aktualizace BIOSů pro desky s čipsety AMD X570, B550 a A520, čili sérii 500, ovšem to neznamená, že právě tato firma nebude mít brzy v nabídce desky s AMD 400, které by podporovaly procesory Ryzen 5000. Nedávno jsme se dozvěděli o nových modelech s B450 , které přijdou na trh právě pro tuto příležitost, a to nejspíše ještě během tohoto měsíce. Nicméně AMD varuje, že v jiných případech se BIOSů pro desky s AMD 400 a Vermeer dočkáme asi až v příštím roce, i když to už závisí spíše na konkrétních výrobcích desek.