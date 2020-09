Asus si chystá nové vylepšené desky se starým čipsetem AMD B450

Asus tak ukazuje, že dny čipové sady AMD B450 ještě nejsou sečteny, i když ji už za ni nastoupil model B550. Ten je ale nejspíše dražší, takže se může vyplatit připravit nové desky i se starým B450, ostatně jej budou podporovat i nové procesory Ryzen generace Vermeer a pak už by měla stejně nastoupit patice AM5, takže bez debat i nutnost využít nové desky, ale to se ještě ukáže.

Asus se tak dle vlastních slov chystá oprášit nabídku desek s čipsetem B450, a to v rámci řad ROG Strix, TUF Gaming a Prime. Tyto desky přijdou na trh ke konci října a nabídnou lepší systém napájení a chlazení (ne zcela ve všech případech) a pak také paměťové čipy EEPROM pro BIOS s vyšší kapacitou a funkcí Flashback pro snadné flashování BIOSu bez nutnosti nastartovat systém, a tedy i použít kompatibilní CPU.

Vzhledem k vylepšenému napájení to vypadá, že zprávy o TDP 150 W nových výkonných Vermeer zřejmě nelžou a co se týče zvýšené kapacity paměti pro BIOS, tam jde zcela jasně o to, aby deska mohla podporovat řadu generací procesorů Ryzen. Ostatně AMD původně nechtělo procesory se Zen 3 na starších deskách včetně B450 zajistit, a to právě kvůli problémům s kapacitou pamětí EEPROM. Později ale firma změnila názor.

Nové modely s B450 tak budou určeny pro ty, kteří hledají cenově přijatelné řešení a nemají zájem o využití sběrnice PCIe 4.0. Chystané desky ale také nabídnou i extra sloty M.2 nebo rozhraní USB 3.2 Gen 2 s propustností 10 Gb/s, dále porty USB C nebo headery pro přední port USB 3.2 Gen 1. A to už je dohromady s posíleným napájením, funkcí Flashback a posílenou kapacitou EEPRO slušná sbírka vylepšení.

Desky v řadách Strix a TUF Gaming navíc dostanou i utilitu pro záznam z mikrofonu s funkcí odstranění hluku pomocí AI a pokud někdo prahne po ještě více RGB LED, dostane i další headery pro jejich napojení.

Nové desky od Asusu by mohly přijít akorát včas v době vypuštění procesorů Vermeer na trh. Ty budou sice představeny už příští týden 8. října v 18:00 našeho času, ale na trh vstoupí až později, a to prý 20. října, což však nebylo potvrzeno. Zdroj uvádí také jako možné datum 27. říjen.

