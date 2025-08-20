>
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Asus představila doslova šílenou grafickou kartu ROG Matrix GeForce RTX 5090 “30th Anniversary Edition”. Ta může brát až 800 W, díky čemuž dosáhne extrémních výkonů.
V nabídce grafických karet společnosti Asus se objevil nový model ROG Matrix GeForce RTX 5090 “30th Anniversary Edition”. Půjde o limitovanou edici, která bude mít jen 1000 kusů a půjde o hodně výkonné železo, oslavuje 30 let výroby grafických karet Asus. GeForce RTX 5090 je zde chlazena pomocí čtyř ventilátorů (tři na přední straně, jeden na zadní) a má 3,8slotový chladič (rozměry 357,6×149,3×76 mm). Nechybí výparníková komora a hustější žebrování, které navyšuje plochu o 10 % proti variantě Astral, pro lepší kontakt chladiče a GPU je využit tekutý kov. Zajímavostí je dvojité napájení. Je zde jak klasický 16pinový konektor 12V-2x6, tak i vlastní GC-HWPR-2.5 (BTF). To je ten, s jehož pomocí nedávno přenášel 1900 W. S jeho pomocí lze aktivovat speciální režim, který navýší standardní spotřebu ze 575 W na šílených 800 W. Výkon by měl vzrůst o 10 %.
Máme tu nadále 21760 CUDA jader, nicméně Boost frekvence 2407 MHz byla zvýšena na 2580 MHz, v OC režimu pak ještě trochu výše na 2610 MHz. AI výkon pak vzrostl z 3352 TOPS na 3593 TOPS. Komu by to nestačilo a zapne onen 800W režim na kompatibilních deskách Asusu (BTF), může jít s taktem až na 2730 MHz. Zůstává tu 32 GB paměti GDDR7 s 28Gbps čipy a 512bitovou sběrnicí. Pokud jde o výstupy, máme tu dva HDMI 2.1b a 3 DisplayPort 2.1b (využít lze max. 4 výstupy). Hračičkové tu mají k dispozici ARGB osvětlení Aura Sync. Máte-li na kartu zálusk, Asus uspořádal soutěž ASUS VGA 30th Anniversary – CHEERS TO 30 YEARS, přičemž je možné soutěžit i z České republiky.
