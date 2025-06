Asus ukázal svůj konektor BTF 2.5 pro napájení GPU, přenášel jím 1900 W

Problémy napájecího rozhraní 12VHPWR jsou všeobecně známy. Později se přešlo na vylepšený standard 12V-2x6, se kterým se problém do značné míry vyřešil a informace o spálených grafických kartách s novou variantou jsou už naštěstí ojedinělými. Společnost Asus má však i své vlastní řešení nazvané BTF (Back to the Future), které nyní vychází v nové variantě BTF 2.5. To zvyšuje maximální výkon z 600 W na 1000 W. Další novinkou je to, že je na kartě posunuto tak, aby ve výchozím stavu nešlo zapojit do základní desky. K tomu je potřeba redukci, která kartu prodlouží, takže uživatel má možnost kartu používat s napájením 12V-2x6 bez toho, aniž by musel využít BTF 2.5 (resp. plně označené jako GC-HPWR). To je zajištěno tím, že bez redukce karta jednoduše nedosáhne do napájecího slotu.

Aby toto fungovalo, je nutná základní deska, která je tímto přídavným slotem vybavena, a samozřejmě i grafická karta, která ho má. Takovou je např. Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition. Tony Yu z Asusu schopnosti nového rozhraní demonstroval na novém videu na sociální síti Bilibili. Při napájení testovací karty s výkonem přes 600 W se konektor pohyboval s teplotou pod 35 °C. Spotřeba 1300 W vyhnala teplotu na 38 °C a Yu popohnal systém ještě dál na 1900 W, což je skoro dvojnásobek toho, co je standardním maximem tohoto rozhraní. Konektor měl jen 41 °C. Kabel samotný měl mnohem více, nicméně i 70 °C je stále ještě docela rozumná teplota (když se 12VHPWR přehřeje, umí se dostat i na 150 °C ).

Yu ukázal ještě jednu zajímavost. Testovací kartu připojil ke dvěma zdrojům zároveň, jeden do GC-HPWR, druhý do 16pinového konektoru. Celkově karta odebírala přes 2600 W, z jednoho zdroje 1400 W, z druhého 1200 W. Nicméně 16pinový konektor fungoval správně, a ačkoli se přes něj přenášel dvojnásobek maxima, zůstal na 70 °C.