Asus RTX 2060: dvě nové karty pro Mini-ITX, ovšem se dvěma ventilátory

Pokud si někdo staví menší PC, které je založeno na desce formátu Mini-ITX, může potřebovat spíše kratší grafickou kartu, i když to není pravidlo a závisí zde především na výběru počítačové skříně. Jde ale o to, že mezi nejlevnější karty patří i právě ty krátké, které se hodí do menších sestav, ovšem takové mívají jen malý chladič s jedním ventilátorem, což se pochopitelně podepíše na teplotách či hlučnosti. Mluvíme o kartách jako Gigabyte GV-N2060IXOC-6GD, Palit GeForce RTX 2060 StormX či Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix.

Dvě nové GeForce RTX 2060 od firmy Asus lze považovat za kompromis. Evidentně nejde o ty nejkratší karty na trhu, ale díky tomu se na ně vejdou dva axiální ventilátory, a díky tomu lze počítat s kvalitním chlazením, pokud si tedy Asus pohlídá přítlak na GPU . Výrobce také uvádí, že tyto karty byly speciálně vytvořeny pro počítače založené na Intel NUC 9 Extreme Kit a Intel NUC 9 Pro Kit.

Dvojice nových karet dostala označení Asus Dual GeForce RTX 2060 Mini a Mini OC, takže se od sebe liší pouze v tom, že jedna z nich je přetaktovaná, respektive je přetaktovaná více.

Nvidia RTX 2060 - referenční takty Dual RTX 2060 Mini Dual RTX 2060 Mini OC Base 1 365MHz 1 365MHz 1 365MHz Boost 1 680MHz 1 680MHz 1 725MHz OC mode NA 1 710MHz 1 755MHz

I Dual GeForce RTX 2060 Mini totiž nabízí OC režim, v němž pracuje její GPU až na 1710 MHz, ovšem Mini OC má své takty přece jen výš.

Obě karty mají rozměry 197 x 121 x 39 mm, zaberou dva sloty a potřebují jedno osmipinové přídavné napájení. Mají i shodnou konektorovou výbavu, to DVI-D, DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0b s HDCP 2.2. Asus tu tak má svůj zcela nový chladič a my můžeme čekat, že jej později použije i v jiných modelech. V případě práce v klidu, kdy se teplota GPU dostane pod 55 °C, jsou ventilátory vypnuty.

Ceny souvisejících / podobných produktů: