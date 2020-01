Asus také nabízí RX 5600 XT se 14Gb/s paměťmi

Včera jsme se podívali také na novinky společnosti MSI , která si připravila rovnou pět nových Radeonů RX 5600 XT a pouze jediný z nich (GAMING Z) nabízí paměti s výchozí propustností 14 Gb/s na pin. Ostatní mají paměti se 12 Gb/s na pin, ovšem to v žádném případě neznamená, že nezvládnou jít také na 14 Gb/s. MSI se možná jen rozhodlo, že specifikace v tomto ohledu u již představených karet měnit nebude a namísto toho vypustí na trh ještě jeden model. Ovšem karta GAMING X alespoň získala vyšší takty.

Nyní se ukazuje, že ke stejnému závěru došla i společnost Asus, která dříve představila modely ROG STRIX OC a TUF X3. Obě tyto karty nakonec získaly díky novým verzím BIOSu vyšší takty svých grafických čipů, ovšem takty pamětí zůstaly stejné, takže nelze sázet na to, že paměti těchto karet nastavení 14 Gb/s opravdu zvládnou. Na druhou stranu, když to zvládnou karty od PowerColor a Sapphire jen s novým BIOSem, pak proč by to nemělo platit alespoň pro GAMING X od MSI a ROG STRIX OC od Asusu?

ASUS Radeon RX 5600 XT ROG STRIX TOP ROG STRIX OC TUF X3 Gaming / OC Mode Gaming / OC Mode Gaming / OC Mode Game takt 1660/1670 MHz 1660/1670 MHz 1660/1670 MHz Boost takt 1750/1770 MHz 1750/1770 MHz 1750/1770 MHz Propustnost GDDR6 na pin 14 Gb/s 12 Gb/s 12 Gb/s

V každém případě Asus stejně jako MSI takt pamětí u již dříve představených karet nezvyšuje a raději představuje nový model, a sice zde konkrétně ROG STRIX TOP. Ten jinak dosahuje v případě GPU naprosto stejných taktů jako ostatní dvě.

Pak ovšem vzniká další problém, který budou řešit především zákazníci. Kartu Sapphire Radeon PULSE RX 5600 XT totiž lze běžně sehnat za rovných 8 tisíc korun s daní zatímco i cena modelu MSI GAMING X se 12 Gb/s paměťmi je vyšší o cca 1600 Kč a GAMING Z, až přijde na trh, bude logicky ještě dražší. To samé se dá předpokládat v případě firmy Asus, jejíž ROG STRIX OC je dokonce ještě dražší než GAMING X.

Pokud se tak někdo nechce spoléhat na taktování, pak pro takového zákazníka nemá nabídka firem Asus a MSI smysl, snad jen kdyby mu imponovalo něco jiného na jejich provedení a nabídce. A abychom byli féroví, Asus nabízí v OC módu u všech karet takt až 1770 MHz, zatímco Sapphire končí na 1750 MHz, nicméně to je jen velice malý rozdíl.



Za zmínku stojí ještě ASRock, jehož Challenger přijde na velice podobné peníze jako Sapphire, ale i když tato firma předevčírem pro své karty vydala nové BIOSy, vůbec se nezmiňuje o tom, že ty by měly navýšit takt GPU i pamětí. Píše se jen o vyšším výkonu, což může znamenat jen vyšší takty pro GPU.

Ceny souvisejících / podobných produktů: