Der8auer otestoval 12VHPWR na RTX 5090, konektor se rozpálil na 150 °C

Nvidia to slízává ze všech stran za své vysoké spotřeby grafických karet posledních generací a konektor 12VHPWR. Ten sice už byl nahrazen formátem 12V-2x6, který prodlužuje napájecí piny a zkracuje signální pro lepší zajištění toho, aby se karta spustila jen při správně zapojeném napájení, nicméně to vypadá, že s konektory jsou problémy i jinde. Napovídá to i nedávný případ spáleného kabelu, karty i zdroje od Moddiy . Uživatel pro napájení své GeForce RTX 5090 použil starší kabel 12VHPWR, přičemž se někteří podivovali, proč použil starší formát, a to ještě v neoriginální variantě. Tak jednoduché to ale není.

Šlo o hodně zkušeného stavitele PC a podle něj vše zapojil naprosto správně tak, jak má být. V takových podmínkách by měl korektně fungovat i méně blbuvzdorný formát 12VHPWR. Youtuber der8auer je také člověkem, od kterého nějakou fušeřinu asi nemůžeme předpokládat, nicméně i ten při testování GeForce RTX 5090 s kabelem 12VHPWR zaznamenal podezřelé chování, a to i přes správné zapojení. Při manipulaci se totiž dotkl kabelu a jeden z vodičů byl podezřele horký.

A tady to začalo být zajímavé. Der8auer se totiž dostal ke kartě z výše zmíněného případu (oba jsou z Německa), kde napájecí konektory byly roztavené především v oblasti jednoho pinu (ten u zdroje i kolem dalších čtyř, ale ne tak moc) a plastový obal vodiče byl doslova roztavený, což značí, že musel být pekelně horký. Podobný problém ale zaznamenal i der8auer. Jeden z vodičů byl extrémně horký, zatímco o ostatních to až tak moc neplatilo. Měřil teplotu a po několika minutách zatížení se na straně zdroje začaly objevovat hodnoty až okolo 150 °C. Na straně GPU to pak bylo 90 °C a termální kamera jasně ukazovala zahřívání u dvou vodičů, přičemž jeden na tom byl opravdu špatně.

Když otestoval proud, který šel přes vodič, byly tu opravdu šílené hodnoty. Má-li kabel přenést 600 W, dělá to 100 W na jeden napájecí pin, kterých je tu šest, což při 12V napětí dělá 8,3 A. Jenže naměřil skoro třikrát tolik, u nejteplejšího to bylo chvilkově i přes 23 A. To máme okolo 275 W. Další byl okolo 11 A (přes 130 W), zbytek se pohyboval do 8 A, jeden dokonce byl jen na 2 A. Problémem je tak extrémně nerovnoměrné rozložení napájení mezi jednotlivými piny. Otázkou tak je, proč do některých pinů jde řádově více proudu než do jiných?