Asus ukazuje, že desek pro Alder Lake-S a DDR4 bude na výběr dost

Procesory Alder Lake-S budou samy podporovat paměti DDR4-3200 a DDR5-4800, což samozřejmě neznamená, že rychlejší nevyužijeme. Spíše jde o to, že zmíněné rychlosti budou představovat doporučený standard, který by procesory měly bez problémů zvládnout. Jak jsme totiž řešili v jiném dnešním článku o testu DDR5-6400 , vyšší takt pamětí by už Alder Lake nemusel unést bez nastavení Gear 2 či dokonce Gear 4, v nichž se využívá poloviční či jen čtvrteční takt paměťového kontroleru, což s sebou nese vyšší latence.

Až po řádných testech se tak ukáže, zda v této době budou mít paměti DDR5 vůbec co nabídnout a zda nebude ještě lepší zůstat u DDR4, které nám umožní v případě upgradu ušetřit.

Nebylo a stále není úplně jasné, jak se k tomu postaví výrobci desek, ale díky novému záznamu Eurasian Economic Commission (EEC) se ukazuje, že na výběr by mělo být dost modelů pro DDR4 i DDR5.

Jako obvykle nelze tvrdit, že veškeré tyto desky se opravdu dostanou na trh, ale tento výpis je zatím vše, co máme k dispozici. Jasně přitom ukazuje desky určené pro DDR4, neboť ty nesou označení D4. Server VideoCardz je nám rozřadil pěkně do tabulky, kde je vidět, že síly dle počtu budou víceméně vyrovnané, respektive tu máme sedm modelů pro DDR5 a devět pro DDR4.

ASUS Z690

DDR5 DDR4 ROG MAXIMUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME – ROG MAXIMUS Z690 FORMULA – ROG MAXIMUS Z690 HERO – PROART ProART Z690-CREATOR 10G – ROG STRIX – ROG STRIX Z690-A GAMING D4 – ROG STRIX Z690-E GAMING D4 – ROG STRIX Z690-F GAMING D4 TUF GAMING – TUF GAMING Z690-PLUS D4 PRIME PRIME Z690-A PRIME Z690-A D4 – PRIME Z690M-PLUS D4 PRIME Z690-P PRIME Z690-P D4 PRIME Z690-V PRIME Z690-V D4 – PRIME Z690-V-SI-D4





Jak se ale dalo očekávat, ty nejlepší desky a v tomto případě řady ROG MAXIMUS a PROART, budou všechny určeny pro DDR5. Na druhou stranu ti není žádná ROG STRIX a TUF GAMING pro DDR5 a celkem tři základní modely PRIME určené pro nové paměti budou mít také svou (nejspíše jinak identickou) verzi pro DDR4.

ROG STRIX a TUF GAMING jsou přitom hlavní herní řady firmy Asus a absence modelů pro DDR5 by mohla napovídat, že v případě výkonu ve hrách nám DDR5 ještě nebudou mít co nabídnout. S tím se ostatně dalo počítat, neboť ve hrách je důležitá spíše co možná nejnižší latence než vyšší paměťová propustnost a DDR5 budou mít sice vyšší takty, ale i proporčně zvýšené hodnoty časování, čili s latencemi by na tom mohly být velice podobně jako DDR4.

Desky pro Alder Lake-S se mají dostat na trh v polovině listopadu, což bude nejspíše i čas pro vypuštění samotných procesorů.



Ceny souvisejících / podobných produktů: