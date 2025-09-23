>
Asus zkouší vylepšený PCIe slot, dokáže dodávat 250 W
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Asus si už znovu hraje s napájením grafických karet. Vedle svého konektoru GC-HWPR-2.5 (BTF) nyní přináší další alternativu, posílený PCIe slot. Ten zvládne dodávat až 250 W.
Napájení grafických karet je stále větším problémem. High-endové karty vyžadují několik 8pinových konektorů nebo nový 16pinový 12V-2x6, ve který spousta lidí po fiasku s 12VHPWR nemá moc důvěru. Společnost Asus přináší několik alternativních řešení, jejichž možné rozšíření je ale dost diskutabilní. Jednou z nich by mohl být konektor GC-HWPR-2.5 (BTF), který např. použil u 800W GeForce RTX 5090, do lidovějších sfér by pak mohl zamířit posílený konektor PCIe, který má být schopný dodávat až 250 W. Prozatím jde o koncept, který se asi nedostane do výroby a nestane se standardem PCIe, úplně vyloučit to ale nejde.
Koncept pracuje s tím, že rozšiřuje kontakty na přední straně konektoru PCIe, je zde tedy více měděné kontaktní plochy a současně do zde kombinuje několik 12V napájecích linek. 8pinový konektor nicméně bude stále potřeba, jen se přestěhuje z grafické karty na základní desku, takže si ve výsledku moc nepomůžeme. Kabel jen povede jinam, navíc by pro správnou funkci bylo potřeba kompatibilní základní desky i grafické karty (systém by ale měl být zpětně kompatibilní, takže pokud kterékoli z těchto dvou zařízení nebude mít nový systém, napájecí systém PCIe slotu do grafiky nebo jiné karty pošle nanejvýš tradičních 75 W a grafická karta by stejně musela mít napájecí konektor pro případě, že se nevyužije posílené napájení přes PCIe).
Zajímavostí je maximum 250 W, když samotný slot normálně dává 75 W a 8pinový konektor 150 W, což by vedlo spíše na 225 W a ne 250. Každopádně tento systém by mohl zajistit, že by karty jako GeForce RTX 5060 Ti nebo Radeon RX 9060 XT nemusely vyžadovat externí napájení, ale vystačily by si jen s tím z PCIe slotu. Uvítali byste něco takového?
