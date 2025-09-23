Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Základní desky
>
Asus

Asus zkouší vylepšený PCIe slot, dokáže dodávat 250 W

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Asus zkouší vylepšený PCIe slot, dokáže dodávat 250 W
Asus si už znovu hraje s napájením grafických karet. Vedle svého konektoru GC-HWPR-2.5 (BTF) nyní přináší další alternativu, posílený PCIe slot. Ten zvládne dodávat až 250 W.
Reklama
Napájení grafických karet je stále větším problémem. High-endové karty vyžadují několik 8pinových konektorů nebo nový 16pinový 12V-2x6, ve který spousta lidí po fiasku s 12VHPWR nemá moc důvěru. Společnost Asus přináší několik alternativních řešení, jejichž možné rozšíření je ale dost diskutabilní. Jednou z nich by mohl být konektor GC-HWPR-2.5 (BTF), který např. použil u 800W GeForce RTX 5090, do lidovějších sfér by pak mohl zamířit posílený konektor PCIe, který má být schopný dodávat až 250 W. Prozatím jde o koncept, který se asi nedostane do výroby a nestane se standardem PCIe, úplně vyloučit to ale nejde.
 
Asus 250W PCIe slot
 
Koncept pracuje s tím, že rozšiřuje kontakty na přední straně konektoru PCIe, je zde tedy více měděné kontaktní plochy a současně do zde kombinuje několik 12V napájecích linek. 8pinový konektor nicméně bude stále potřeba, jen se přestěhuje z grafické karty na základní desku, takže si ve výsledku moc nepomůžeme. Kabel jen povede jinam, navíc by pro správnou funkci bylo potřeba kompatibilní základní desky i grafické karty (systém by ale měl být zpětně kompatibilní, takže pokud kterékoli z těchto dvou zařízení nebude mít nový systém, napájecí systém PCIe slotu do grafiky nebo jiné karty pošle nanejvýš tradičních 75 W a grafická karta by stejně musela mít napájecí konektor pro případě, že se nevyužije posílené napájení přes PCIe).
 
Asus 250W PCIe slot
 
Zajímavostí je maximum 250 W, když samotný slot normálně dává 75 W a 8pinový konektor 150 W, což by vedlo spíše na 225 W a ne 250. Každopádně tento systém by mohl zajistit, že by karty jako GeForce RTX 5060 Ti nebo Radeon RX 9060 XT nemusely vyžadovat externí napájení, ale vystačily by si jen s tím z PCIe slotu. Uvítali byste něco takového?
 

Reklama
Reklama
Diskuze (3)|Další z rubriky:
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
11.9.2025, Milan Šurkala11
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
6.9.2025, Milan Šurkala25
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
5.9.2025, PR článek
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
4.9.2025, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Apple iPhone Air na Bendgate rozhodně netrpí, rýsuje se ale škrábací Scratchgate?
Apple iPhone Air na Bendgate rozhodně netrpí, rýsuje se ale škrábací Scratchgate?
Dnes, Milan Šurkala3
Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
Včera, Milan Šurkala11
General Atomics úspěšně vyzkoušel laserový 1Gbps přenos dat na vzdálenost 5500 km
General Atomics úspěšně vyzkoušel laserový 1Gbps přenos dat na vzdálenost 5500 km
Včera, Milan Šurkala1
Proč volit notebook s dedikovanou grafikou?
Proč volit notebook s dedikovanou grafikou?
Včera, PR článek
Apple MacBook Pro by příští rok mohl dostat dotykový displej
Apple MacBook Pro by příští rok mohl dostat dotykový displej
Včera, Milan Šurkala3
AMD uvedlo zvláštní Radeon RX 7700 se 40 CU a 16 GB VRAM
AMD uvedlo zvláštní Radeon RX 7700 se 40 CU a 16 GB VRAM
Včera, Milan Šurkala
Meta uvádí AR brýle Ray-Ban Display s ovládáním pomocí zápěstí a gest rukou
Meta uvádí AR brýle Ray-Ban Display s ovládáním pomocí zápěstí a gest rukou
Včera, Milan Šurkala1
QuantumScape prezentoval solid-state baterii v elektromotorce Ducati. Dosahuje 844 Wh/l
QuantumScape prezentoval solid-state baterii v elektromotorce Ducati. Dosahuje 844 Wh/l
21.9.2025, Milan Šurkala