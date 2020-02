Australané zkouší nehořlavý elektrolyt pro draslíkové baterie

Ač se to mnohým nezdá, technologie akumulátorů se v poslední době překotně vyvíjí, za což může především rozmach elektromobilů. Cesta z laboratoří do komerčního použití si však obvykle vyžádá mnoho let (někdy i desítek). Bojuje se také na více frontách a např. vědci z University of Wollongong v Austrálii se snaží přijít na to, zda je možné vyrobit bezpečné draslíkové baterie. Lithiové články mají s hořením problém, navíc jde o neekologické a drahé řešení vyžadující těžbu spoustu problematických kovů. Draslík je prvek, který umožní šetrnější i levnější výrobu akumulátorů, nicméně i on má problém s nestabilitou.



test hořlavosti na skelném vláknu namočeném do nového elektrolytu

Profesorka Zaiping Guo se svým týmem ale přišla na to, jak zlepšit stabilitu těchto akumulátorů. Nový elektrolyt totiž obsahuje i triethylfosfát, který se může používat i jako retardér hoření (zpomalovač nebo i samozhášecí přísada). Jeho problémem byl dosud fakt, že moc dobře nefunguje v lithiových bateriích, kde je potřeba jeho extrémně vysokých koncentrací, aby dostatečně dobře fungoval a takové koncentrace jsou v praxi neúnosné.



Naproti tomu pro akumulátory využívající draslíkové ionty postačují mnohem nižší koncentrace, které jsou v praxi mnohem snáze dosažitelné. Tento výzkum pochopitelně nepřichází s akumulátory, které by se měly objevit na trhu během pár měsíců, spíše jen ukazuje cestu, kterou se dá v dalším vývoji také ubírat. Vědci vidí potenciál nové technologie např. pro chytré elektrické přenosové soustavy ( vyrovnávací akumulátory ).

Ceny souvisejících / podobných produktů: