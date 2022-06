Autonomně řízený tanker s LNG od HD Hyundai úspěšně zdolal 20000km trasu

Avikus, která patří pod HD Hyundai. Ta spolu s SK Shipping provedla test obřího autonomního tankeru Prism Courage, který převáží LNG přes polovinu světa. Vybaven byl autonomní technologií HiNAS 2.0 (druhá úroveň autonomie).

S autonomním řízením se setkáváme stále častěji. Včera jsme přinesli informaci o tom, že společnost Cruise už může jezdit se svými autonomními taxíky za peníze, nyní tu máme informaci o společnosti, která patří pod. Ta spolu s SK Shipping provedla test obřího autonomního tankeru, který převáží LNG přes polovinu světa. Vybaven byl autonomní technologií HiNAS 2.0 (druhá úroveň autonomie).

Tanker vyplul 1. května z Freeportu na Bahamách, proplul Panamským průplavem a po 33 dnech plavby zakončil svou pouť v Boryeong LNG Terminalu v Jižní Koreji. Celkem urazil okolo 20 tisíc km. Systém využil Integrated Smartship Solution (ISS) a algoritmů umělé inteligence pro posuzování okolí, počasí, výšky vln i okolních lodí. Za svou plavbu se úspěšně vyhnul 100 případných kolizím s dalšími loděmi a přínos to mělo i z hlediska životního prostředí. Spotřeba paliva klesla o 7 % a emise skleníkových plynů se snížily o 5 %.

Na test dohlížely organizace American Bureau of Shipping (ABS) a Korea Register of Shipping (KR). Předpokládá se, že pokud systém dostane od ABS zelenou, mělo by k jeho nasazení do skutečného provozu dojít během jednoho roku.