Cruise může jezdit s autonomními taxíky za peníze: v noci za pěkného počasí

Vozy s autonomním řízením se pomalu dostávají na silnice. Nejde však o vozy pro běžné spotřebitele (tam se končí na SAE Level 3), ale o různé autobusy nebo taxíky (tam už jde i o 4. úroveň). V Číně takto dostala nedávno licenci společnost Pony.ai , v Edinburghu takto jezdí autonomní autobus a zdaleka nejde o konečný výčet. Nově se ke společnostem, které své autonomní vozy mohou provozovat na komerční bázi, přidává. Ta je společným podnikem GM a Hondy. California Public Utilities Commission (CPUC) vydala povolení, díky němuž může tato taxislužba opravdu už fungovat jako placená taxislužba a ne jen jako prvotní testovací provoz. V San Franciscu mohla služba jezdit od února, ale tehdy to muselo být bezplatně.

Přesto nelze říci, že by šlo o plnohodnotný autonomní provoz. Flotila 30 autonomních vozů může jezdit po vybraných ulicích San Francisca, ale to jen v noci od 22 hodin do 6 hodin ráno. Vozy nicméně nesmí jezdit rychleji než 30 mph (48 km/h) a mohou vozit pasažéry jen za pěkného počasí, tedy nesmí hodně pršet, být hustá mlha, sníh a podobně.