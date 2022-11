Autonomní auta Argo AI končí, Ford a VW ruší projekt

Projektů pro vývoj autonomních vozů je hodně a dost často se stává, že významné osoby vývoje opouští své původní projekty a zakládají nové startupy, kde se to snaží udělat jinak a podle svého. To je případ společnosti, která vznikla v roce 2016, a hlavními osobami zde byl Bryan Salesky, jenž přišel z vývoje autonomních vozů pro Google (dnes Waymo) a Peter Rander, který naopak vyvíjel autonomní vozy pro Uber. V roce 2017 do projektu investovala miliardu USD automobilka Ford a později se přidal i Volkswagen, který do něj vložil dokonce 2,6 mld. USD.