Autonomní vozy Nuro R2 smí v Kalifornii na silnice bez záložního řidiče

Autonomní doprava se pomalu stává realitou, byť s mnoha omezeními. Společnost Nuro, jejíž malá vozítka už operují v několika amerických městech, dostala zelenou i v Kalifornii. Konkrétně jde o oblasti Atherton, East Palo Alto, Los Altos Hills, Los Altos, Menlo Park, Mountain View, Palo Alto, Sunnyvale a Woodside. Je tak teprve druhou společností, která může jezdit po zdejších silnicích s autonomními vozidly bez záložního řidiče (s těmito řidiči tu má povolení 65 společností). Pro toho ostatně ve vozítku Nuro R2 ani není místo. Vozítko je určeno pro dopravu nákupů z vybraných obchodů k zákazníkům. Dosud tu společnost jezdila s upravenými autonomními Toyotami Prius, které musely mít záložního řidiče.



Již brzy by se tak vozítka mohla objevit na silnicích a začít převážet nákupy zákazníkům, to však závisí na průběhu koronavirové pandemie. Ze začátku půjde pochopitelně jen o několik obchodních partnerů a podobně tak jen několik vybraných zákazníků. Povolení je platné pro rychlost do 25 mph (40 km/h) za dobrého počasí a na silnicích, které mají povolenou maximální rychlost 35 mph (56 km/h) nebo nižší.

Přestože však vozy mají povolení, na komerční využití si budou muset ještě chvíli počkat právě kvůli koronavirové epidemii. I když by tak mohly právě pomoci s řešením některých problémů, např. dovážet potraviny s minimalizací kontaktu s jinými lidmi, nemohou tak učinit. A na silnici budou paradoxně moct, až nebudou tak moc potřeba jako dnes. Nyní tak Nuro může jen "logisticky plánovat".



Ceny souvisejících / podobných produktů: