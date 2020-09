Bezpečnostní kamera od Amazonu létá po bytě jako dron

Ring Always Home Cam. Nejedná se ovšem o další Amazon včera představil nejen platformu pro cloudové hraní Luna , ale rovněž řadu nových zařízení. Jako bezpochyby nejpodivnější z nich můžeme označit. Nejedná se ovšem o další domácí bezpečnostní kameru s připojením k internetu, kterých na trhu naleznete desítky. Nebo snad vaše kamera zvládne létat po bytě? Produkt se skládá z dokovací stanice a samotné kamery, která je vybavena vrtulemi, aby se mohla vznášet po bytě. Tento malý dron nemůžete přímo ovládat, ale lze naprogramovat jeho cestu po místnostech. V mobilní aplikaci Ring potom můžete sledovat živé záběry i záznamy z kamery. Dron je vybaven zakrytými vrtulemi a antikolizním systémem, takže riziko zranění osob nebo poškození majetku se tím snižuje na minimum.

Amazon také vysvětlil, jak je to s ochranou soukromí. Za letu vydávají vrtule typický zvuk, takže dron na sebe upozorní. Při zaparkování do doku, kde se dron nabíjí, je potom kamera fyzicky blokována, takže nemůže dojít k nahrávání. Otázkou tedy vlastně zůstává, k čemu lze kameru využívat. Možná odradí zloděje, který si při pohledu na dron létající po bytě svůj záměr rozmyslí. Vaše domácí mazlíčky bude možná hluk spíše děsit. A zkontrolovat zavřené okno nebo vypnutý sporák můžete pouze za předpokladu, že jste nechali otevřené dveře do kuchyně. Ring Always Home Cam se začne prodávat v příštím roce za 250 dolarů (5 800 Kč bez DPH).

Amazon není typickým výrobcem routerů, ale i on se k této kategorii produktů dostal. Vloni totiž koupil startup Eero a nyní pod jeho značkou představil nové verze mesh routerů: Eero 6 a Eero 6 Pro. Jako první modely z této řady podporují nový standard Wi-Fi 6 a dostupné budou v sadách po dvou nebo třech kusech. Jediný router Eero 6 vystačí k pokrytí až 140 m², Eero 6 Pro potom zajistí připojení na ploše až 185 m². Použitím dalších routerů-extenderů lze potom dosah rozšířit až na 460, respektive 560 m². Zařízení se vyznačují nenápadným designem bez externích antén a k jejich konfiguraci poslouží mobilní aplikace Eero. Podporují připojení až 75 zařízení najednou a mohou fungovat také jako smart hub s technologií Zigbee. Cena se podle zvolené sady bude pohybovat od 279 do 599 dolarů (6 500 až 14 000 Kč bez DPH).

redesignovaných chytrých reproduktorů. Čtvrtá generace modelu Echo získala zajímavý kulovitý tvar se světelným prstencem ve spodní části. Reproduktor vyladí svůj zvuk v závislosti na místnosti a obsahuje procesor pro umělou inteligenci AZ1 Neural Edge. Stejný kulovitý tvar získaly také menší modely Echo Dot a Echo Dot with Clock. Vylepšený chytrý reproduktor Echo Show 10 potom obsahuje desetipalcový displej, který se automaticky natočí směrem k uživateli. Novinkou je také podpora Netflixu. Nové reproduktory Echo se budou prodávat za ceny od 49 do 249 dolarů (1 100 až 5 800 Kč bez DPH). Představeny byly také streamovací zařízení Amazon Fire TV Stick, jejichž cena tentokrát startuje na pouhých 30 dolarech.

