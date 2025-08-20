Bílý dům je na TikToku, a to i přesto, že ho chce zakázat
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Trumpova administrativa chce zakázat sociální TikTok, pokud se pro ni nenajde americký kupec. Termíny už několikrát posunula a nyní je dokonce sama na TikToku.
Situace kolem americké vlády a čínské sociální sítě TikTok je hodně zvláštní. Trumpova administrativa neustále vyhrožuje, že TikTok zakáže a nad sítí visí ban, u něj se ale už několikrát odložila platnost (nejprve to mělo být do 20. ledna, později se platnost banu odložila na začátek dubna, později na 19. června a nyní je termínem 17. září). Síť tak dostává další a další dny na to, aby splnila americké požadavky. Tím je, aby si našla amerického kupce. Velmi vlivnou síť chce mít totiž USA pod svými a nikoli čínskými křídly. Ta je populární zejména mezi mladými, ale rozhodně ne výhradně mezi mini. Vždyť jen v USA se její uživatelská základna odhaduje na 150 milionů lidí. Vzhledem k tomu, že USA má asi 340 milionů obyvatel, je to skoro každý druhý člověk.
Trumpova administrativa se tak odhodlala k zajímavému kroku. Přestože nad TikTokem stále visí [asi jen zdánlivý] otazník, založila si na této sociální síti účet @whitehouse. Jako první se tu objevil příspěvek s Trumpem, který říká "I am your voice" (Jsem váš hlas). Příspěvek samotný měl nadpis "America, we are back! What's up, TikTok?". Zde připomeňme, že Donald Trump byl v minulosti velmi aktivní na Twitteru (nyní X), než on sám zde dostal ban. Ten byl později zrušen, nicméně nyní se už projevuje především na své vlastní sociální síti Truth Social.
