Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní

Bílý dům je na TikToku, a to i přesto, že ho chce zakázat

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Bílý dům je na TikToku, a to i přesto, že ho chce zakázat
Trumpova administrativa chce zakázat sociální TikTok, pokud se pro ni nenajde americký kupec. Termíny už několikrát posunula a nyní je dokonce sama na TikToku.
Reklama
Situace kolem americké vlády a čínské sociální sítě TikTok je hodně zvláštní. Trumpova administrativa neustále vyhrožuje, že TikTok zakáže a nad sítí visí ban, u něj se ale už několikrát odložila platnost (nejprve to mělo být do 20. ledna, později se platnost banu odložila na začátek dubna, později na 19. června a nyní je termínem 17. září). Síť tak dostává další a další dny na to, aby splnila americké požadavky. Tím je, aby si našla amerického kupce. Velmi vlivnou síť chce mít totiž USA pod svými a nikoli čínskými křídly. Ta je populární zejména mezi mladými, ale rozhodně ne výhradně mezi mini. Vždyť jen v USA se její uživatelská základna odhaduje na 150 milionů lidí. Vzhledem k tomu, že USA má asi 340 milionů obyvatel, je to skoro každý druhý člověk.
 
Trumpova administrativa se tak odhodlala k zajímavému kroku. Přestože nad TikTokem stále visí [asi jen zdánlivý] otazník, založila si na této sociální síti účet @whitehouse. Jako první se tu objevil příspěvek s Trumpem, který říká "I am your voice" (Jsem váš hlas). Příspěvek samotný měl nadpis "America, we are back! What's up, TikTok?". Zde připomeňme, že Donald Trump byl v minulosti velmi aktivní na Twitteru (nyní X), než on sám zde dostal ban. Ten byl později zrušen, nicméně nyní se už projevuje především na své vlastní sociální síti Truth Social.
 
Zdroj: reuters.com, techxplore.com, ilustrační foto (Cezary Piwowarczyk, CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons)

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Perplexity chce koupit prohlížeč Google Chrome, nabízí 34,5 mld. USD
Perplexity chce koupit prohlížeč Google Chrome, nabízí 34,5 mld. USD
14.8.2025, Milan Šurkala16
Microsoft je druhou firmou s hodnotou 4 bilionů USD, příjmy i díky cloudu a AI rostly o 18 %
Microsoft je druhou firmou s hodnotou 4 bilionů USD, příjmy i díky cloudu a AI rostly o 18 %
1.8.2025, Milan Šurkala1
Windows on ARM dostává nativní verzi Adobe Premiere Pro, betě ale pár věcí chybí
Windows on ARM dostává nativní verzi Adobe Premiere Pro, betě ale pár věcí chybí
31.7.2025, Milan Šurkala3
Microsoft Windows 10 slaví 10 let od zahájení prodejů
Microsoft Windows 10 slaví 10 let od zahájení prodejů
30.7.2025, Milan Šurkala6
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Čínští vědci vyvinuli perovskitové FV články se 42% účinností, měření životnosti má ale háček
Čínští vědci vyvinuli perovskitové FV články se 42% účinností, měření životnosti má ale háček
Dnes, Milan Šurkala
Patice Intel LGA-1954 má vydržet 4 generace CPU, Nova Lake s až 288 MB L3 cache
Patice Intel LGA-1954 má vydržet 4 generace CPU, Nova Lake s až 288 MB L3 cache
Dnes, Milan Šurkala8
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
Asus ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary přináší 800W spotřebu
Dnes, Milan Šurkala4
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Včera, Milan Šurkala2
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
96jádrový AMD Threadripper 9995WX rozběhne 400 původních Doomů najednou
Včera, Milan Šurkala5
Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem
Apple v USA vrací měření kyslíku v krvi do hodinek Watch, patent obešel iPhonem
Včera, Milan Šurkala
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Volkswagen zkouší placené SW upgrady, 150kW verzi lze nejen předplatným posílit na 170 kW
Včera, Milan Šurkala40
DeepSeek-R2 má zpoždění kvůli neúspěšnému tréninku na čipech Huawei. Vrací se k Nvidii
DeepSeek-R2 má zpoždění kvůli neúspěšnému tréninku na čipech Huawei. Vrací se k Nvidii
Včera, Milan Šurkala